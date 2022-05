Rodzina Cathala Coughlana poinformowała, że zmarł on "spokojnie w szpitalu po długiej chorobie". Muzyk odszedł 18 maja 2022 roku. Pozostawił żonę Julie.

W oświadczeniu przypomniano także jego drogę zawodową i sukcesy artystyczne: "Cathal Coughlan stał się rozpoznawalny jako wokalista i autor tekstów, u boku Seana O'Hagana, w ich zespole Microdisney. Założony w 1980 r. w Cork w Irlandii duet przeniósł się do Londynu, stał się zespołem pięcioosobowym i nagrał pięć albumów najpierw dla Rough Trade Records, a następnie dla Virgin Records. Nieprzemijający urok ich muzyki był widoczny, gdy zespół znów się spotkał i powrócił na dwa koncerty w Dublin's National Concert Hall i Barbican w Londynie w 2018 roku".

Reklama

Wideo Cathal Coughlan 'Song of Co-Aklan'

"Po zakończeniu działalności Microdisney w 1988 roku, Coughlan założył Fatima Mansions, zespół, który łączył jego zamiłowanie do abrazyjnego, niemal industrialnego rockowego noise'u z sympatią do tradycyjnej muzyki ludowej i zadziornymi tekstami (...). Następnie Cathal Coughlan wydał serię albumów pod własnym nazwiskiem, na których zaprezentował bardziej eksperymentalne podejście do pisania piosenek, a także kilka wspólnych przedsięwzięć, w tym pracę z francuskim kompozytorem François Ribacem oraz 'North Sea Scrolls', album koncepcyjny nagrany z Lukiem Hainesem i Andrew Muellerem.

Wideo Microdisney - The Old Grey Whistle Test 1985 [Full Show]

Najnowszy solowy album Cathala Coughlana, 'Song of Co-Aklan', został wydany w 2021 roku przez Dimple Discs i zawiera wkład wielu muzyków, z którymi współpracował przez poprzednie czterdzieści lat, w tym Seana O'Hagana. Jeszcze nowszym wydarzeniem jest debiutancki album Telefis, duetu, który Coughlan stworzył niedawno z irlandzkim producentem Jacknife Lee" - czytamy w pożegnalnym wpisie.