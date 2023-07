Carnifex z albumem "Necromanteum". Kiedy premiera?

Dziewiąty longplay muzyków z San Diego zarejestrowano na Florydzie pod okiem producenta Jasona Suecofa. Współproducentami "Necromanteum" są także dwaj członkowie Carnifex : wokalista Scott Ian Lewis i perkusista Shawn Cameron. Mastering w Nashville w stanie Tennessee wykonał Mark Lewis. Okładkę zaprojektował znany w świecie komiksów artysta E.M. Gist.

"Necromanteum" to pierwszy album Carnifex z udziałem nowego gitarzysty Neala Tiemanna, muzyka kojarzonego wcześniej z m.in. DevilDriver. W kompozycji "Death's Forgotten Children" wystąpił gościnnie Thomas Barber, niegdysiejszy wokalista Lorna Shore.



Nowy materiał Carnifex ujrzy światło dzienne 6 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.



Wideoklip do tytułowego utworu z płyty "Necromanteum" Carnifex możecie zobaczyć poniżej:

Clip Carnifex Necromanteum

Carnifex - szczegóły albumu "Necromanteum" (tracklista):

1. "Torn In Two"

2. "Death's Forgotten Children"

3. "Necromanteum"

4. "Crowned In Everblack"

5. "The Pathless Forest"

6. "How The Knife Gets Twisted"

7. "Architect Of Misanthropy"

8. "Infinite Night Terror"

9. "Bleed More"

10. "Heaven And Hell All At Once".