Carla Fernandes chce zerwać z dawnym wizerunkiem. Była gwiazdą "The Voice Kids"

Carla Fernandes to znana z trzeciej edycji "The Voice Kids" wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach (ma matkę Polkę oraz ojca pół Hiszpana i pół Portugalczyka).

W talent show wystąpiła w wieku 15 lat. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała przebój Eda Sheerana "Thinking Out Loud" i przykuła uwagę wszystkich czterech trenerów. Wybrała drużynę Tomsona i Barona i pod ich skrzydłami dotarła do finału.

Artystka tworzy i wykonuje muzykę, która jest połączeniem nowoczesnego popu z elementami latino i r'n'b. Urodzona w Londynie, a wychowana w wielokulturowej rodzinie w Polsce, Carla posługuje się płynnie kilkoma językami, zarówno po polsku (np. "To co ważne" - kompozycja wykonana wraz z AniKą Dąbrowską i Adamem Kuberą była swoistym protest songiem przeciw hejtowi w Internecie, czy "Będzie co ma być"), jak i angielsku (m.in. "Casual", "Jungle" czy "Por Qué" - utwór nagrany z hiszpańskim gwiazdorem Maikelem Delacalle).

Teraz 18-letnia wokalistka pokazuje coraz śmielszy wizerunek. Na najnowszej fotografii pozuje tylko w oversizowej marynarce. "Dorastanie jest chaotyczne" - napisała krótko w opisie zdjęcia.

Choć dojrzalszy wizerunek nastolatki mógł się nie spodobać tym, którzy pamiętają ją sprzed kilku lat z programu TVP, to pod postem wylała się fala komplementów. "Latynoska o polskiej krwi. To nie mogło nie wypalić", "Najpiękniejsza istota na świecie", "Przepięknie wyglądasz!" - zachwycali się fani.