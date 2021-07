Carla Fernandes z nowym singlem. Posłuchaj "Będzie co ma być"

Znakiem rozpoznawczym Carli są chwytliwe i energetyczne melodie. Nie inaczej jest w tym przypadku.

"Będzie co ma być" to singel o wewnętrznej sile i optymizmie. "Utwór opowiada o tym, że niezależnie od tego co się dzieje, należy iść przed siebie z nadzieją, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Co nas nie zabije to nas wzmocni, proste!" - komentuje Carla.



Wraz z singlem na kanale Carli pojawił się teledysk, który powstał we współpracy z Dawidem Ziembą, odpowiedzialnym za wszystkie dotychczasowe klipy wokalistki.

Jednocześnie Carla zapowiedziała, że to nie koniec niespodzianek związanych z premierą.

Carla Fernandes to znana z "The Voice Kids" wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach (ma matkę Polkę oraz ojca pół Hiszpana i pół Portugalczyka). W talent show wystąpiła w wieku 15 lat. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała przebój Eda Sheerana "Thinking Out Loud" i przykuła uwagę wszystkich czterech trenerów. W programie dotarła do finału.

Artystka tworzy i wykonuje muzykę, która jest połączeniem nowoczesnego popu z elementami latino i r'n'b. Urodzona w Londynie, a wychowana w wielokulturowej rodzinie w Polsce, Carla posługuje się płynnie kilkoma językami, dlatego pisze utwory zarówno po polsku ("To co ważne" - kompozycja wykonana wraz z AniKą Dąbrowską i Adamem Kuberą była swoistym protest songiem przeciw hejtowi w Internecie), jak i angielsku ("Casual", "Know Me Too Well", "Jungle" czy "Por Qué" - utwór nagrany z hiszpańskim gwiazdorem Maikelem Delacalle).