Międzynarodowy sukces Carli Fernandes! Tego nie dokonał jeszcze żaden polski artysta

Najnowszy singiel Carli Fernandes - "Entera" w duecie z Mattem Hunterem - trafił na 12 playlist New Music Friday w Spotify. To najlepszy wynik w historii wszystkich polskich wykonawców!

Carla Fernandes odniosła ogromny sukces /materiały prasowe

Carla została dostrzeżona zagranicą. Poza polskim New Music Friday, piosenka wokalistki została umieszczona na playlistach NMF Latin oraz w Holandii, Szwecji, Belgii, Islandii, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Danii oraz Czechach i Słowacji.

Reklama

Również Apple Music zadbało o obecność najnowszego singla Carli Fernandes na playliście Apple Music New Music Daily: w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii oraz Rumunii. Carla pojawiła się także na okładce playlisty Pop na czasie w Empik Music.

To nie koniec sukcesów młodej gwiazdy! Na TikToku wystartował oficjalny challenge #enteradance, w którym użytkownicy przygotowują układ taneczny stworzony do piosenki.



"Entera" to nowoczesny, popowy utwór z elementami latino, z bardzo klimatycznym gitarowym brzmieniem. Singel jest utrzymany w wakacyjnym klimacie i ma ogromną szansę, żeby stać się hitem, który będzie królował na wszystkich imprezach. Opowiada o letniej, gorącej miłości, która jest wyrażana tańcem w blasku księżyca przy płomieniach ogniska, aż do wschodu słońca.

Clip Carla Fernandes Entera (Lyric Video) - & Matt Hunter

Carla Fernandes to znana z "The Voice Kids" wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach. Tworzy i wykonuje muzykę, która jest połączeniem nowoczesnego popu z elementami latino. Urodzona w Londynie, a wychowana w wielokulturowej rodzinie w Polsce, Carla posługuje się płynnie kilkoma językami.