Cardi B szczerze o swoich życiowych aspiracjach: Chcę być miliarderką

Słynna amerykańska raperka, która ma na koncie nagrody Grammy, American Music Awards i MTV Video Music Awards, opowiedziała o swoich planach i marzeniach. Nie mają one jednak wiele wspólnego z muzyką. Cardi B pragnie w przyszłości zgromadzić jak największy majątek. "Chcę być kobietą wartą miliardy dolarów. Tego właśnie chcę – być miliarderką" – zdradziła gwiazda z rozbrajającą szczerością.

Cardi B uwielbia Rihannę i jej smykałkę do biznesu /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Cardi B może poszczycić się imponującymi osiągnięciami. Wychowana w nowojorskim Bronksie raperka, która zanim zaistniała w branży muzycznej pracowała w charakterze striptizerki, na przestrzeni zaledwie kilku lat zdołała osiągnąć status jednej z najsłynniejszych postaci amerykańskiego show-biznesu.



Autorka hitu "Bodak Yellow" ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym Grammy. Ponadto zdobyła pięć statuetek American Music Awards, cztery statuetki MTV Video Music Awards i osiem statuetek Billboard Music Award. Cardi B współpracowała również z największymi gwiazdami estrady - dość wspomnieć Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Madonnę oraz Bruno Marsa. W 2018 roku magazyn "Time" umieścił ją na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

Goszcząc w programie radiowym udostępnionym przez aplikację "Stationhead" artystka ujawniła, na kim w szczególności się wzoruje. Choć dawniej unikała bezkrytycznego naśladowania jakichkolwiek autorytetów, dziś, jak sama przyznaje, jej największymi inspiracjami są Rihanna i JAY-Z.



"Kiedy wkroczyłam do show-biznesu i ludzie pytali mnie: 'Kto jest twoim wzorem do naśladowania', zawsze odpowiadałam: 'Nikogo nie chcę naśladować'. Wtedy nie do końca rozumiałam zasady tej gry, sądziłam, że wpływ na mnie mają jedynie ludzie z mojego najbliższego otoczenia. Teraz, kiedy jestem na zupełnie innym poziomie i mam dużo większą wiedzę i bogatsze doświadczenie, wiem, na kim chcę się wzorować. Tymi osobami są Rihanna i JAY-Z" - wyznała raperka.

Barbadoska piosenkarka i właścicielka cieszącej się ogromną popularnością marki Fenty Beauty jest dla Cardi B szczególnie istotnym wzorem do naśladowania. Nie chodzi jednak o muzyczne dokonania, ale pochodzenie i... grubość portfela.



"Nie mówię tego wszystkiego po to, żeby się komuś podlizać. Oni są naprawdę niesamowicie wpływowi. Rihanna pochodzi z karaibskiego kraju, z którego pochodzą również moi rodzice. Poza tym jest prawdziwą, stuprocentową miliarderką. Posiadanie świetnie prosperującej firmy i ogromnych dochodów jest tym, czego najbardziej pragnę. Chcę być kobietą wartą miliardy dolarów. Tego właśnie chcę - być miliarderką" - podkreśliła gwiazda.