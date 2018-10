Cardi B: Singel "Money" już w sieci! Wszystko przez wyciek

Do sieci trafił zapowiadany singel Cardi B "Money". Kawałek wypuszczono dwa dni wcześniej z powodu wycieku piosenki.

Cardi B musiała przyśpieszyć premierę singla /Pap Nation / SplashNews.com / East News

Ostatni rok w amerykańskim hip hopie należał do Cardi B. Raperka wydała debiutancki album "Invasion of Privacy", który w pierwszym tygodniu sprzedaży rozszedł się w nakładzie ponad 255 tys. egzemplarzy.

Album w Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną (ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy), a promowały go takie hity jak "Bodak Yellow" i "I Like It".

Cardi po drodze zdobyła trzy statuetki MTV VMA, była nominowana do Grammy w dwóch kategoriach, a magazyn "Time" uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie.

Raperka w ostatnich miesiącach skupiła się na życiu rodzinnym. W lipcu na świat przyszła jej córeczka Kulture Kiari (ojcem jest raper Offset).



Teraz Cardi wznawia karierę, a do sieci trafił jej nowy singel "Money" wyprodukowany przez J. White Did It. Na okładce numeru raperka pojawiła się nago.



Cardi B zmuszona była wypuścić nowy singel dwa dni wcześniej niż pierwotnie planowała, gdyż doszło do wycieku i jej nieoficjalna wersja zaczęła krążyć po mediach społecznościowych.



Według raperki za nieplanowanym wyciekiem stoi jej rywalka Nicki Minaj oraz jej sympatycy.



"Próbowaliśmy to cofnąć, ale wiecie jak działają Barbz (fanowska grupa Minaj - przyp. red.), zawsze publikują wszystko, co wrzucę do sieci. Twierdzą, że mnie nienawidzą, ale tak naprawdę mnie kochają, bo są na moich stronach jeszcze przed najwierniejszymi fanami" - ironizowała Cardi podczas transmisji live na Instagramie.



Przypomnijmy, że w ostatnim czasie między gwiazdami niemal doszło do rękoczynów. Cardi próbowała zaatakować Nicki podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku (wrzesień 2018).

