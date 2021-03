Cardi B nie chce, aby Selena Gomez kończyła karierę

Cardi B przyznała, że nie chciałaby, aby Selena Gomez kończyła karierę w mało spektakularny sposób. Ma też pomysł na to, aby jej koleżankę z branży w końcu doceniono.

Cardi B ma pomysł na Selenę Gomez. Jaki? Sprytny /Scott Dudelson /Getty Images

W szczerym wywiadzie dla magazynu "Vogue" Selena Gomez podzieliła się również smutną refleksją na temat swojej kariery muzycznej. Wokalistka przyznała, że myśli o zakończeniu działalności piosenkarki.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałem, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Gomez przyznała, że koniec kariery muzycznej nie oznacza wycofania się z branży rozrywkowej. Myśli przede wszystkim o rozkręceniu swojej aktorskiej działalności.

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" nagrana w języku hiszpańskim.



Zamieszanie wokół gwiazdy zdecydowała się skomentować jej koleżanka z branży, czyli Cardi B. Raperka, która nagrała z Gomez utwór "Taki Taki" (dwa miliardy wyświetleń). Teraz ma pomysł, w jaki stylu wokalistka powinna zakończyć karierę, o ile sama tego chcę, a nie ktoś ją do tego zmusza.

"Nie sądzę, że Selena powinna skończyć karierę. Robi świetne rzeczy, a fani ją kochają. Myślę, że potrzebuje nowego etapu w karierze. Czegoś przegiętego, czego nikt się po niej nie spodziewa. Z przyjemnością dam jej kilka pomysłów" - napisała na Twitterze.

Cardi następnie sprecyzowała. Według niej Gomez powinna pokazać swoje zdecydowanie bardziej drapieżne oblicze.

