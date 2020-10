Cardi B i Offset wrócili do siebie? Pozew o rozwód wycofany

Cardi B zdecydowała się wycofała pozew o rozwód. Kolejny raz wróciła do Offseta.

Raperka wzięła ślub z Offsetem z grupy Migos w tajemnicy we wrześniu 2017 r. W lipcu 2018 r. na świat przyszła ich córka Kulture Kiari Cephus.

Już na początku ich związku pojawił się poważny kryzys, kiedy Cardi oskarżyła męża o zdrady. Ostatecznie wówczas postanowiła z nim zostać.

"Jeśli kogoś kochasz i przestajesz z nim być, a media społecznościowe mówią ci, żeby nie rozmawiać z tą osobą, bo ona cię zdradziła, to nie czujesz się z tym dobrze" - tłumaczyła w 2019 r. w rozmowie z "Vogue".

W połowie września plotkarski serwis Page Six poinformował, że Cardi B złożyła pozew o rozwód, a przesłuchanie przed sądem w tej sprawie miało odbyć się 4 listopada. Powodem miały być ciągłe kłótnie, które stały się dla raperki męczące.



Wideo