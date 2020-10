Captain Jack: Kapitan od tańca

Ciemnoskóry wokalista ubrany w mundur i roznegliżowane kobiety - takimi teledyskami Captain Jack zapisał się w historii muzyki. 22 października przypada 15. rocznica tragicznej śmierci piosenkarza znanego jako Franky Gee.

Captain Jack odznaczał się charakterystycznym wizerunkiem /Dagmar Scherf/ullstein bild /Getty Images

Duet Captain Jack to jedna z największych gwiazd nurtu eurodance, który w połowie lat 90. podbijał dyskoteki i listy przebojów w niemal całej Europie.

Wizerunek wokalisty Franky'ego Gee opierał się na mundurze wojskowym, z czerwonym nakryciem głowy, jaki noszą amerykańscy Marines.

To odniesienie to okresu, kiedy pełnił służbę w Armii Stanów Zjednoczonych. Urodzony na Kubie raper (naprawdę nazywał się Francisco Alejandro Gutierrez) z rodziną uciekł z wyspy i dostał się do Miami. Jako młody chłopak przeniósł się na hiszpańską Majorkę. Wkrótce zgłosił się do armii.

Jego kariera w wojsku zakończyła się, gdy oddział stacjonował w Niemczech. Tam wokalista postanowił osiedlić się na stałe. Zespół Captain Jack powstał w samym środku okresu popularności muzyki tanecznej.



Szeroką ławą do tańca zapraszali wówczas również m.in. 2 Unlimited, Alexia, Corona, Army Of Lovers, E-Rotic, La Bouche, Snap!, Vengaboys, Dr. Alban, Ace Of Base, Rednex, Ice MC, Haddaway, DJ Bobo, Eiffel 65, Scatman John, Aqua czy Technotronic. Często niektórzy wykonawcy zostawali gwiazdami jednego przeboju, ale też całkiem liczna grupa przetrwała słabszy okres i teraz śmiało płynie na fali nostalgii za "najtisami".

Elementy składowe niezbędne do osiągnięcia sukcesu w nurcie eurodance? Seksowna wokalistka i (najczęściej) ciemnoskóry raper, mocny rytm oparty na syntezatorze, teksty opiewające uroki imprez (często na plaży - słońce, drinki) i te kiczowato-obciachowe teledyski, które po latach wciąż budzą uśmiech...

