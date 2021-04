"Cancion Bonita". Zobacz nowy teledysk Ricky'ego Martina

"Cancion Bonita" to efekt współpracy Ricky’ego Martina i Carlosa Vivesa. Do singla powstał również nostalgiczny teledysk.

Pierwszy wspólny utwór Carlosa Vivesa i Ricky'ego Martina - "Cancion Bonita" - to celebracja latynoskich korzeni obu wokalistów. Ricky Martin pochodzi z Portoryko, natomiast Vives jest Kolumbijczykiem. Klip kręcony był w rodzinnym mieście Martina - San Juan.

"Jesteśmy bardziej dziecinni niż nowe pokolenie [artystów]. Nigdy się nie zmienimy. Jesteśmy bardziej zrelaksowani. Sporo osiągnęliśmy w życiu. Nie musimy już niczego udowadniać" - mówił gwiazdor.

"Nie chcemy się zmieniać. Chcemy być tymi samymi ludźmi. Ta piosenka to deklaracja miłości do miasta, które kocham" - wtórował mu Vives, który w San Juan mieszka od początku swojej kariery.

Wokaliści przyznali, że wstrzymali się z premierą piosenki przez kilka miesięcy z powodu pandemii. Czekali bowiem na nieco lepszy moment, w którym będzie można wypuścić tak radosny utwór.

Ricky Martin na scenie aktywny jest od pierwszej połowy lat 80., jednak jego międzynarodowa kariera rozkręciła się na dobre w 1998 roku, kiedy to wykonał hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji pt. "The Cup of Life"/"La Copa de la Vida".

Martin nagrał łącznie dziewięć albumów i sprzedał 60 milionów egzemplarzy swoich płyt, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych latynoskich wokalistów na całym świecie.

Wokalista na początku 2021 roku zdecydował się zaskoczyć fanów i pokazał zdjęcia z brodą przefarbowaną na blond. W tym zaskakującym wizerunku zaprezentował się też w nowym teledysku.