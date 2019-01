Camila Cabello rozpoczęła prace nad drugim albumem

Niedługo trwała przerwa twórcza Camila Cabello. W połowie stycznia wokalistka o kubańskich korzeniach napisała, że rozpoczyna nagrania nowego materiału.

Camila Cabello rozpoczęła prace nad drugą płytą /Mike Coppola /Getty Images

Przypomnijmy, ze 12 stycznia 2018 roku ukazał się debiutancki album byłem członkini Fifth Harmony Camili Cabello zatytułowany "Camila". Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Havana", "Never Be The Same" i "Real Friends".



Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Album pokrył się w Stanach Zjednoczonych złotem, sprzedając się w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy.

Oprócz intensywnego promowania płyty, Cabello ruszyła również w trasę koncertową z Charli XCX i Taylor Swift.

Pracowity okres zakończył się w grudniu minionego roku. Wtedy wokalistka napisała, że robi sobie przerwę na odpoczynek. Był to jej pierwszy urlop od sześciu lat.

"Robię sobie pierwszą prawdziwą przerwę od sześciu lat - zamierzam odpocząć i zebrać inspiracje do nowej ery, nie mogę się doczekać" - napisała gwiazda na Twitterze.



Przerwa nie trwała zbyt długo, bo już w połowie stycznia Camila zapowiedziała powrót do pisania piosenek. Na razie jednak nie zdradziła żadnych szczegółów nowego krążka.



Gorąca Camila Cabello przed debiutem 1 6 Camila Cabello 12 stycznia 2018 r. wydaje debiutancki solowy album zatytułowany po prostu "Camila". 20-letnia wokalistka to jedno z najgorętszych nazwisk na scenie latynoskiego popu. Autor zdjęcia: Źródło: Sony Music Polska 6

"To pierwszy dzień powrotu do pracy nad nową płytą - czuję się szczęśliwa, że mogę to robić codziennie. To było moje marzenie z dzieciństwa - tworzenie codziennie piosenek - i teraz jestem tutaj. Przypominam sobie o tym każdego dnia" - skomentowała.

Przy okazji wokalistka podziękowała fanom za wsparcie w ciągu ostatniego roku. "Do mojej armii, przyjaciół i fanów. Kocham was bardzo, bardzo mocno. W minionym roku chodziło tylko o ciebie i nowe wspomnienia, które tworzymy piosenkami. Początkowo były to moje małe sekrety, a teraz są więziami, które łączą nas nawzajem" - napisała.