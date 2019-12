Camila Cabello i jej romans (nowa płyta "Romance")

6 grudnia do sprzedaży trafił drugi i zapowiedziany z zaskoczenia album amerykańskiej wokalistki o kubańskich korzeniach – Camili Cabello. Czy powtórzy sukces debiutanckiego krążka byłej członkini Fifth Harmony?

Camila Cabello zaprosiła fanów do swojego romantycznego świata /Matt Winkelmeyer /Getty Images

"Biorę sobie pierwszą prawdziwą przerwę od sześciu lat - zamierzam odpocząć i zebrać inspiracje do nowej ery, nie mogę się doczekać" - pisała pod koniec 2018 roku Camila Cabello. Jak się okazało, przerwa nie trwała zbyt długo.

Reklama

Już na początku 2019 roku Cabello zdradziła fanom, że wróciła do studia nagraniowego i rozpoczęła prace nad świeżym materiałem.

"To pierwszy dzień powrotu do pracy nad nową płytą - czuję się szczęśliwa, że mogę to robić codziennie. To było moje marzenie z dzieciństwa - tworzenie codziennie piosenek - i teraz jestem tutaj. Przypominam sobie o tym każdego dnia" - komentowała.

Camila Cabello: Rok 2018 należał do niej 1 / 6 Camila Cabello ma za sobą bardzo udany 2018 rok. Jej kariera solowa rozkwita Źródło: Getty Images Autor: Matt Winkelmeyer udostępnij

Mało kto jednak spodziewał się, że nowy album wyjdzie jeszcze w tym roku. W listopadzie Cabello ogłosiła świetne wieści dla fanów i opublikowała dwa utwory - "Shameless" i "Liar".



Tworząc nową muzykę, piosenkarka czerpała ze swoich własnych doświadczeń i jak sama przyznała, to najbardziej osobiste numery, jakie wydała do tej pory.

"Te piosenki to dosłownie historia ostatnich kilku lat mojego życia - wiedziałam od dawna, że chcę, żeby mój album nazywał się 'Romance'. To album o zakochaniu" - mówiła Cabello.

Clip Camila Cabello Liar

"Chciałam, aby ten album brzmiał jak to, co czuje zakochana, to prawie niemożliwe, ale mogę powiedzieć, że dałam z siebie wszystko" - napisała na Twitterze. "To było moje, a teraz jest twoje. Mam nadzieję, że podoba ci się to tak samo, jak mi".

Po premierzy płyty, piosenkarka ruszy także w trasę "The Romance Tour". Pierwszy koncert zaplanowany został na późną wiosnę 2020 roku.



Nowy materiał ukazuje się w absolutnie najlepszym momencie kariery Camili, która ma na koncie kilka rekordów. To najczęściej słuchana artystka na Spotify - w ciągu jednego miesiąca jej utwory przesłuchano 61,2 miliony razy! Jej wielki hit "Havana" (posłuchaj!) stał się także najczęściej odtwarzanym w historii utworem wykonywanym przez kobietę.

Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Jakby tego było mało, "Señorita", duet z Shawnem Mendesem, to także najczęściej streamowany utwór tego lata na Spotify i piosenka, której liczba odtworzeń na Spotify przekroczyła 100 milionów najszybciej w historii serwisu. Był to także najlepszy debiut wśród duetów damsko-męskich na Spotify.

Debiutancki album "Camila" zdobył w wielu krajach certyfikaty złotych i platynowych płyt, w tym w Polsce. Dotychczasowy katalog artystki to ponad 8,8 miliarda streamów i 3,5 miliard wyświetleń teledysku.