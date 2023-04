Calligram z płytą "Position | Momentum". Kiedy premiera?

Nowa płyta londyńskiego kwintetu z pogranicza D-beat punka i black metalu powstała w studiu Parlour pod okiem uznanego producenta Russa Russella (m.in. Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates). Za mastering "Position | Momentum", wykonany w Fader Mastering, odpowiadał Grant Berry. Autorką okładki jest brytyjska artystka Deborah Sheedy.



Podobnie jak przy debiucie "The Eye Is The First Circle" z 2020 roku, taki i tym razem teksty napisano i zaśpiewano po włosku, czyli w ojczystym języku Matteo Rizzardo, wokalisty Calligram, w którego składzie figurują także dwaj Brazylijczycy, Brytyjczyk i Francuz.

Drugi longplay Calligram trafi na rynek 14 lipca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).



Teledysk do nowego singla "Ex-Sistere" Calligram możecie zobaczyć poniżej:

Calligram - szczegóły płyty "Position | Momentum" (tracklista):

1. "Sul Dolore"

2. "Frantumi In Itinere"

3. "Eschilo"

4. "Tebe"

5. "Per Jamie"

6. "Ostranenie"

7. "Ex-Sistere"

8. "Seminario Dieici".