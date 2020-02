Calligram: Pierwszy album i nowy kontrakt

Londyńska grupa Calligram podpisała kontrakt z Prosthetic Records i szykuje się do premiery debiutanckiej płyty.

Pierwszym owocem współpracy blackcore'owego kwintetu ze stolicy Anglii z wytwórnią z Los Angeles będzie debiutancki longplay Calligram zatytułowany "The Eye Is The First Circle".

Album, który nagrano w The Ranch Production House pod okiem Lewisa Johnsa (również miks i mastering), trafi na rynek 10 kwietnia (CD, winyl, drogą elektroniczną).



Dodajmy, że choć Calligram powstał w Londynie, tworzą go muzycy o różnych narodowościach, w tym dwaj Brazylijczycy, Brytyjczyk i Włoch, a wszystkie teksy na "The Eye Is The First Circle" zaśpiewano po włosku.



Co do samej muzyki, twórczość Calligram to wybuchowa mieszanka black metalu, hardcore punka i d-beatu / crustu.

Do tej pory zespół miał w swoim dorobku dwie EP-ki: "Demimonde" (2016 r.) i "Askesis" (2018 r.).



Teledysk "Scourge" Calligram z 2017 roku możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "The Eye Is The First Circle" znajdziemy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Carne"

2. "Serpe"

3. "Vivido Perire"

4. "La Cura"

5. "Kenosis"

6. "Anedonia"

7. "Pensiero Debole"

8. "Un Dramma Vuoto e Insanabile".