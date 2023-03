"Po krótkiej przerwie wracamy z nowym numerem 'LEKKO' - nie jest, ale nikt nie obiecywał że będzie. Od dwóch dekad staramy się naszą muzyką opowiadać o tym, czego doświadczamy i tego tematu nie mogliśmy pominąć. Mamy nadzieję, że tym którzy mają za sobą podobną historię da siłę by się podnieść i żyć bardziej, a tym których los oszczędził (oby to trwało jak najdłużej) pozwoli zrozumieć jak wiele mają szczęścia i docenią to, co tylko z pozoru jest niezmiennie nieskończoną codziennością" - mówią twórcy o premierowej piosence.

20 lat temu Polska zastanawiała się "Jak zapomnieć". Jeden Osiem L: kim są?

Grupa Jeden Osiem L powstała w 1998 roku w Płocku. W 2003 roku nakładem wytwórni UMC Records zespół wydał swój pierwszy album zatytułowany "Wideoteka". Pierwszym singlem promującym płytę był utwór "Jak zapomnieć", który błyskawicznie stał się hitem zajmując pierwsze miejsca na listach przebojów wielu rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Utwór był na tyle popularny, że dostał się na playlisty rozgłośni komercyjnych, odgrywając wówczas główną rolę w popularyzacji hip-hopu w Polsce.

Album w niedługim czasie uzyskał status Złotej Płyty. W 2005 roku grupa podpisała kontrakt z firmą Universal Music Polska i w kwietniu tego samego roku wydała drugi krążek zatytułowany "Słuchowisko". Znalazły się na nim takie utwory jak: "Pytam Kiedy", który został nominowany do konkursu Premier na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czy "Smak Zwycięstwa", z którym zespół wystąpił podczas konkursu "Superjedynek".

W 2007 roku w trzyosobowym składzie grupa Jeden Osiem L wydała kolejną, trzecią już płytę zatytułowaną "Nowy folder". Płytę promował singiel "Kilka Chwil". Utwór ten bardzo szybko zdominował wszystkie listy przebojów i przez okres 2 miesięcy był najczęściej granym polskim utworem w rozgłośniach radiowych. Krążek ten pokazał również nowe oblicze zespołu, gdzie hip-hop przestał być stylem dominującym i stał się jedynie jednym z wielu gatunków muzycznych określających twórczość grupy.

W 2014 roku ukazał się kolejny album zespołu zatytułowany "deKada". krążek promował singiel "Znów to mam". Od 2018 roku ukazało się 5 singli zespołu: "Zanim wszystko stracę", "Grawitacja" , "Zatrzymaj się" "Serce ze Złota" oraz "O miłości do wolności". Obecnie grupę tworzą Łukasz (wokalista i autor tekstów) oraz Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu).

Czym dziś zajmują się członkowie Jeden Osiem L

W ubiegłym roku w rozmowie z portalem O2 Łukasz Wółkiewicz i Krzysztof Bączek z Jeden Osiem L opowiedzieli m.in. o sukcesie piosenki "Jak zapomnieć', fali hejtu, jaka została wylana na nich przez środowisko rapowe oraz zdradzili, czym zajmują się dzisiaj.

"Udawaliśmy, że nas to nie dotyka, ale gdzieś tam w środku trochę to bolało. Było to ciężkie do udźwignięcia w pewnym momencie, bo była to taka sinusoida, od totalnego zafascynowania zespołem do totalnego hejtu. Trzeba było sobie z tym poradzić" - wspomina negatywne opinie o twórczości zespołu Bączek.

Dlaczego zespół nie powtórzył sukcesu z 2004 roku?

"Musieliśmy zająć się życiem zawodowym, zająć się rodzinami, nasi synowie byli wtedy w takim wieku, że potrzebowali więcej uwagi niż teraz, gdy są nastolatkami" - mówi Wółkiewicz.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeden Osiem L Powodzenia

Raperzy musieli poszukać innego zajęcia. Z czego się dziś utrzymują?

"Dziś pracuję w branży medycznej, jestem menadżerem w placówce medycznej w Warszawie. A Łukasz pracuje w logistyce" - mówi Krzysztof Bączek.

"Musiałem nauczyć się fachu. Zarządzam flotą samochodów ciężarowych" - przytakuje mu kolega.