"Byłam nieszczęśliwa". Izabela Trojanowska wkrótce wyprowadzi się z Warszawy?

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Piosenkarka zapewnia, że najlepiej odpoczywa nad polskim morzem albo w górach. Jeśli więc tylko znajdzie wolną chwilę, to szybko się pakuje i najczęściej obiera kierunek Trójmiasto. Ogromny sentyment ma do Gdyni, gdyż kiedyś tam studiowała. Izabela Trojanowska wspomina, że przeprowadzka do Warszawy wiązała się z dużym dyskomfortem. Teraz marzy o tym, by znów móc zamieszkać w nadmorskim kurorcie.

Izabela Trojanowska myśli o wyprowadzce z Warszawy /Paweł Wodzyński /East News