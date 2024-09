"Znałem go dość dobrze i spędzałem z nim sporo czasu. Był wielkim fanem Metalliki - czasem byłem zaskoczony, jak dużym".

Przed wspomnianym koncertem Cobain pytał Hammetta, czy zagrają któryś z jego ulubionych utworów: "Ride the Lightning" lub "Whiplash" . Ostatecznie w setliście pojawił się tylko ten drugi.

"Przez cały czas, gdy graliśmy 'Whiplash', Kurt próbował zwrócić moją uwagę. Dopiero później dowiedziałem się od kilku znajomych, którzy byli w snake picie: 'Boże, kiedy graliście ten utwór, Kurt oszalał i chciał zwrócić twoją uwagę'. Wiem, że to jego ulubiona piosenka Metalliki, ale i tak to było wow" - przyznał Hammett.

Kurt Cobain zmarł 5 kwietnia 1994 roku w wieku 27 lat. Mimo przedwczesnego końca kariery zespołu, do dziś jest on niezwykle ceniony i inspirujący nawet dla młodych pokoleń słuchaczy. Wraz z takimi grupami, jak Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden Nirvana tworzyła tak zwaną "Wielką Czwórkę z Seattle".