Krzysztof Cugowski popularność zdobył przede wszystkim jako wokalista grupy Budka Suflera ( posłuchaj! ). Od 2017 r. w działalności solowej wspiera go Zespół Mistrzów, który tworzą: Jacek Królik (gitara), Cezary Konrad (perkusja), Robert Kubiszyn (bas) i Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe).



W maju 2020 roku ukazał się dwupłytowy album Krzysztofa Cugowskiego i jego Zespołu Mistrzów, pt. "50/70 Moje najważniejsze", zawierające akustyczne aranżacje przebojów, śpiewanych wcześniej przez artystę m.in. z Budką Suflera.

20 września pojawi się zapowiadana już przez nas nowa płyta "Wiek to tylko liczba". Pierwszym singlem był utwór "Co za nami, co przed nami" ( sprawdź! ).

Autorami nagrania są gitarzysta Michał Grymuza (muzyka) i Andrzej Mogielnicki (tekst), jeden z najważniejszych autorów tekstów ostatnich dekad. To on napisał słowa do przebojów "Mniej niż zero" Lady Pank, "Nic nie może wiecznie trwać" Anny Jantar, "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej czy "Takie tango" Budki Suflera.

W nagraniach płyty poza wspomnianymi twórcami pomagali także Wojtek Olszak (produkcja), tekściarze Andrzej Sikorowski, Wojtek Byrski, Janusz Onufrowicz oraz najmłodszy syn rodu Cugowskich, Chris Cugowski.

"To jest ten czas, kiedy nie muszę się ograniczać modą, trendami, czy muzycznymi konwenansami. Śpiewam to, co lubię, czerpię z najróżniejszych stylistyk, muzycznie jestem absolutnie wolny" - zapowiada nowy album Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski: To nie jest zajęcie dla człowieka w moim wieku

74-letni wokalista jest też bohaterem książki "Śpiewanie mnie nie męczy". To wywiad-rzeka, który przeprowadził Marek Sierocki.

"Jak się robi coś tyle lat, co ja, to ja w ogóle sobie nie wyobrażam sytuacji, że ja mógłbym robić cokolwiek innego. Poza tym jestem nominalne już emerytem 9 lat. Spotykam swoich rówieśników i młodszych, którzy są rzeczywiście emerytami. To mnie dopinguje, żeby jednak pracować dalej. Niezależnie od różnych niedogodności, związanych z wiekiem, które są. Dopóki zdrowia staje, będę to robił, tak jak w tytule książki: 'Śpiewanie mi nie przeszkadza'. Ale to nie jest na pewno zajęcie dla człowieka w moim wieku, naprawdę nie jest..." - powiedział w rozmowie z Sierockim na targach książki w Lublinie.

Krzysztof Cugowski - szczegóły płyty "Wiek to tylko liczba" (tracklista):

1. "Jestem z dzikiego kraju"

2. "Co za nami co przed nami"

3. "Góra dół"

4. "Ty i ja"

5. "Wiek to tylko liczba"

6. "Ścięte głowy"

7. "Przewoźnik"

8. "Panaceum"

9. "To coś (blues)"

10. "Horyzont"

11. "Los"

12. "Veto"

13. "INCEL"

14. "Lecę nad miastem"

Krzysztof Cugowski o tym, jak zmieniła go gra z Zespołem Mistrzów INTERIA.PL