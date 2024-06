"Ice Ice Baby" to pierwszy rapowy singel, który dotarł na szczyt listy Billboard Hot 100 (posłuchaj!). Utwór stał się jednym z symboli lat 90., osiągnąć popularność na całym świecie oraz pomógł zdobyć uznanie i pieniądze Vanilla Ice'owi.

Po sukcesie "Ice Ice Baby" oraz znakomitym wyniku sprzedażowym debiutanckiej płyty rapera - "To the Extreme" (rozeszła się w nakładzie 15 mln egzemplarzy) - kariera rapera uległa załamaniu.

Gwiazdor nie wypromował już żadnego przeboju, a jego kolejne płyty były pasmem komercyjnych porażek. Rola w filmie "Miłość w rytmie rap" przyniosła mu Złotą Malinę dla najgorszego aktora.

Artysta wpadł w nałogi, miał konflikty z prawem, roztrwonił większość zdobytej fortunę, a w 1994 roku próbował odebrać sobie życie. Po porzuceniu show-biznesu udało mu się skutecznie zmienić styl życia.

Vanilla Ice poszedł w nieruchomości. Deweloperka przyniosła mu miliony

W związku z ogromnymi problemami, jakie zaczęła generować dla Roberta Matthew Van Winkle’a działalność w show-biznesie, celebryta zdecydował się porzucić karierę w tej branży i skupić się na czymś, co przyniesie mu wymierne korzyści finansowe.

Gwiazdor pieniądze, które jeszcze posiadał, zainwestował w nieruchomości. Szybko okazało się, że to dobry ruch. "Zacząłem więc kupować domy w całym kraju, mimo że w żadnym z nich nie mieszkałem. Sprzedawały się naprawdę szybko. Zarobiłem miliony, nic nie robiąc!" - muzyk przyznał z rozbrajającą szczerością w rozmowie z autorem podcastu "Steve-O’s Wild Ride!".

Łatwy zarobek zachęcił rapera do kontynuowania działalności i rozwijania swojego deweloperskiego imperium.

Vanilla Ice zainteresował się także odnawianiem zdewastowanych domów po tym, jak jedna z jego nieruchomości została poważnie uszkodzona przez niszczycielski huragan. Doświadczenie to zainspirowało rapera do rozpoczęcia nauki w szkole projektowania obiektów mieszkalnych. Jak podkreśla, pragnął dowiedzieć się więcej o swoim nowym fachu i zdobyć kolejne przydatne umiejętności.

W 2010 roku premierę miał pierwszy sezon reality show "The Vanilla Ice Project", w którym artysta przybliżał widzom proces renowacji nabytych przez siebie domów. Program miał dziewięć sezonów i był realizowany do 2019 roku. Ponadto były raper organizował kursy dla osób, które chciałyby pójść w jego ślady i zacząć z sukcesem inwestować w nieruchomości. Obecnie majątek zapomnianej gwiazdy lat 90. to ponad 20 milionów dolarów.