Był gwiazdą jednego przeboju? Gabriel Fleszar przypomina utwór "Kroplą deszczu"

"Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam... sam w to nie uwierzę, kroplą deszczu spłynie twoja twarz, w tej kropli będę ja i z sobą mnie zabierzesz" - nuciły w latach 90. ówczesne nastolatki. Sukces singla ( posłuchaj! ) nie przełożył się jednak na rozpoczęcie ogromnej kariery Fleszara.

Utworu próżno było szukać w serwisach streamingowych. Aż do teraz! Cały pierwszy album artysty "Niespokojny", z którego pochodzi słynna piosenka, został zremasterowany i w odświeżonej wersji trafił do wszystkich posiadaczy kont na platformach muzycznych.

Clip Gabriel Fleszar Kroplą Deszczu (Remaster 2023)

Gabriel Fleszar - kim jest autor hitu "Kroplą deszczu"?

W 2000 r. zagrał jedną z głównych ról w filmie "Sezon na leszcza" u boku reżysera tej produkcji Bogusława Lindy, Anny Przybylskiej i Edyty Olszówki.



W 2011 r. wokalista przypomniał się telewizyjnej publiczności w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Trafił wówczas do drużyny Nergala (jako jedyny odwrócił swój fotel), który nie znał popowej przeszłości Gabriela.

W show TVP2 dotarł do etapu bitew i pożegnał się z programem. Wtedy był już członkiem grupy Candida, która łączyła nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery czy punkowe rytmy ( posłuchaj! ). Później udzielał się między innymi jako juror programu Polsatu "All Together Now".

Wokalista w rozmowie z Interią zaznaczył, że nigdy ze sceny muzycznej nie zniknął. Przestał natomiast udzielać się w życiu publicznym. "Nie pokazywałem się w mediach, natomiast cały czas tworzyłem muzykę, koncertowałem, brałem udział w różnych projektach - pisałem m.in. muzykę do spektaklu teatralnego. Ciągle się rozwijam i realizuję" - stwierdził Fleszar.

