Polskie gwiazdy jednego przeboju: Gabriel Fleszar, Rotary, Jeden Osiem L i inni

Gabriel Fleszar, Rotary, Kasia Klich, Mr. Zoob, Jeden Osiem L - wszyscy ci wykonawcy są doskonale znani fanom muzyki. Ale tylko z powodu jednego przeboju...

W 1996 roku we Wrocławiu skrzyknęło się kilku muzyków i powołali do życia zespół Rotary. W tym czasie popularnością w Polsce cieszył się britpop. I tym tropem poszła grupa. Wystartowali jak rakieta dzięki przebojowi "Na jednej z dzikich plaż". Utwór grany jest przez stacje radiowe do dziś. Zespołu dawno nie ma, a jego wokalista i klawiszowiec - Grzegorz Porowski i Kamil Mikuła powołali do życia kolejny zespół - Loka.

Jednak historia lubi się powtarzać: Loka wystartowała jak rakieta przebojem "Prawdziwe powietrze" (gościnnie na akordeonie zagrał Piotr "Lolek" Sołoducha z olsztyńskiej grupy Enej). Nagranie uplasowało się na 1. pozycji na liście najczęściej odtwarzanych piosenek w polskich radiostacjach.

Formacja pojawiła się z tą piosenką na festiwalu Sopot TOPtrendy. Spory sukces odniósł też kolejny singel "Widziałem ciebie". Na początku listopada 2012 roku ukazał się debiutancki album "Prawdziwe powietrze" zawierający takie piosenki, jak m.in. "Oczy miasta", "DNA", "Na przekór" i "Tańczę sam" (z gościnnym udziałem Grzegorza Skawińskiego z Kombii).

We wrześniu 2017 r. zespół wypuścił nowy utwór "Atom miłości", który ma ponad 2 mln odsłon.

"Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam... sam w to nie uwierzę, kroplą deszczu spłynie twoja twarz, w tej kropli będę ja i z sobą mnie zabierzesz" - nuciły w latach 90. ówczesne nastolatki, przebój Gabriela Fleszara.

Fleszar zdążył jeszcze zagrać główną rolę w filmie "Sezon na leszcza" w reżyserii samego Bogusława Lindy. I zniknął. Do tego stopnia, że gdy w 2011 roku wziął udział w eliminacjach do "The Voice of Poland", jury nie rozpoznało w nim wielkiej gwiazdy.

Jednak Fleszar nie dał za wygraną: we wrześniu 2018 roku wziął udział w jubileuszu 30-lecia Ich Troje, a wiosną tego roku pojawił się jako jeden z setki jurorów II edycji talent-show telewizji Polsat "Śpiewajmy razem. All Together Now".

"Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię, zamienię ciebie, na lepszy model" - refren piosenki Kasi Klich można było usłyszeć wszędzie. Utwór grała każda stacja radiowa, a piosenkarka była trzykrotnie nominowana do Nagrody Fryderyk, ostatecznie zdobywając statuetkę w kategorii Nowa twarz fonografii. Klich nagrywała potem nowe piosenki, ale żadna nie powtórzyła sukcesu "Lepszego modelu".

Zespół Mr. Zoob swego czasu grał alternatywnego rocka. Ich przebój "Mój jest ten kawałek podłogi", stał się hymnem pokolenia ceniącego sobie w latach 80. XX wieku przede wszystkim niezależność. Była jeszcze mniej znana "Kartka dla Waldka", ale już w połowie lat 80. grupa rozpadła się.

Zespół reaktywował się w 1993 roku w zmienionym już składzie, nagrał płytę i kawałek "Czego się gapisz?". I znowu nastąpiły przetasowania w składzie - Andrzej Donarski (wokalista), założył nową formację Mister z U.B.. Donarski powrócił do składu, a w 2015 r. pojawił się nowy utwór grupy "Nuda".

Na przełomie 2003 i 2004 roku płocki zespół hiphopowy Jeden Osiem L wypuścił singla z kawałkiem "Jak zapomnieć". Nie było dyskoteki czy innej prywatki, podczas których utwór ten nie był odtwarzany po wielokroć.

W środowisku hiphopowców pojawiły się, co prawda zarzuty, że to komercja i cukrowanie stylu (duet został zaliczony do nurtu hiphopolo), ale... Sukces był gigantyczny. Debiutancki album zespołu "Wideoteka" uzyskał status złotej płyty.

Wydana pod koniec września 2014 r. płyta "deKada" to czwarty album Jeden Osiem L, przygotowany z okazji 10-lecia działalności. Album zawierał największe hity 18L, takie jak m.in. "Jak zapomnieć" i "Pytam kiedy" oraz trzy w pełni premierowe nagrania. Niektóre utwory zostały lekko przearanżowane i zmasterowane na nowo.

Duet nie odpuszcza - w ciągu ostatniego roku zaprezentował nowe single "Zanim wszystko stracę" (ponad 2,4 mln wyświetleń) i "Grawitacja".