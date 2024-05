Był bożyszczem wielu kobiet. Czas nie oszczędził przystojniaka z polskimi korzeniami

Danny Saucedo Grzechowski urodził się w 1986 roku w Sztokholmie w Szwecji (przyszedł na świat w rodzinie emigrantów - ojciec pochodzi z Polski, a matka z Boliwii). Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w 2006 roku od programu "Idol", gdzie zajął szóstą pozycję.

To był tylko początek drogi, na której później czekały na niego dwa największe jak do tej pory hity - "Tokyo" ( sprawdź! ) i "If Only You". Na fali popularności wystąpił na festiwalu w Sopocie (2008), by powalczyć w konkursie o Bursztynowego Słowika (zajął czwarte miejsce). Rok później w tym samym miejscu pojawił się w składzie grupy E.M.D. W ojczyźnie swojego ojca występował wielokrotnie, ma na koncie m.in. duet z Sashą Strunin ("Emely"), reprezentantką Polski na Eurowizji 2007 z duetem The Jet Set.



Reklama

Później, jak wielu dobrze zapowiadających się wokalistów, popadł na światowych scenach w pewne zapomnienie. W Szwecji jednak jego kariera ma się dobrze.



Danny Saucedo na szczycie kariery

Już rok po debiucie, w 2007 roku, Danny wydał swój pierwszy album "Heart. Beats". Album przyniósł mu popularność dzięki przebojowym utworom. Jego kariera nabrała tempa wraz z udziałem w popularnych szwedzkich programach rozrywkowych takich jak "Let's Dance" i "Så ska det lata".



Zdjęcie Danny Saucedo w 2011 roku / Iwi Onodera / Getty Images

Nieudana walka o Eurowizję

Danny wielokrotnie starał się o możliwość reprezentowania Szwecji na Eurowizji (w tym kraju konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem). Wystąpił wielokrotnie w preselekcjach - w 2009, 2011, 2021 oraz 2024 roku. W 2024 roku, na szwedzkiej scenie, zaprezentował utwór "Happy That You Found Me", dotarł do finału, gdzie zajął jednak dopiero szóste miejsce.



Jak dziś wygląda Danny Saucedo?

Znany kiedyś z platynowej fryzury, dziś Danny preferuje krótsze, bardziej naturalne cięcie. Gdzieś zatracił chłopięcy urok i wydoroślał. Ciągle tworzy muzykę, koncertuje i jest aktywny w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie śledzi prawie 350 tysięcy osób. W branży muzycznej panuje przekonanie, że Saucedo znacząco przyczynił się do wzrostu popularności popowej muzyki w Szwecji. Co jeszcze czeka go w przyszłości? To dopiero się okaże.



Zdjęcie Danny Saucedo walczący w preselekcjach do Eurowizji w 2024 roku / Iwi Onodera / Getty Images