Burning Witches z nową płytą "The Witch Of The North"

Szwajcarsko-niderlandzka formacja Burning Witches wypuści pod koniec maja czwarty album.

Grupa Burning Witches stworzyła nowy album /Kevin Grab /materiały prasowe

W produkcję nowej płyty heavy / powermetalowego kwintetu rodem ze szwajcarskiego miasta Brugg ponownie zaangażowani byli V.O. Pulver (miks i mastering) oraz Schmier z Destruction.

Autorem okładki "The Witch Of The North" jest pochodzący z Chile artysta Claudio Bergamín.

Następca longplaya "Dance With The Devil" (2020 r.) ujrzy światło dzienne 28 maja w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Z "Flight Of The Valkyries", pierwszym singlem z płyty "The Witch Of The North" Burining Witches możecie się zapoznać poniżej:

Clip Burning Witches Flight Of The Valkyries

Oto lista kompozycji albumu "The Witch Of The North":

1. "Winter's Wrath"

2. "The Witch Of The North"

3. "Tainted Ritual"

4. "We Stand As One"

5. "Flight Of The Valkyries"

6. "The Circle Of Five"

7. "Lady Of The Woods"

8. "Thrall"

9. "Omen"

10. "Nine Worlds"

11. "For Eternity"

12. "Dragon's Dream"

13. "Eternal Frost".