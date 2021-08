Budka Suflera ze specjalnym koncertem w Lublinie pamięci Romualda Lipki. Kto wystąpił?

"Romuald Lipko był wspaniałym człowiekiem, o wielkim sercu, oddanym swojej pasji, pogodnym, niezwykle skromnym, od zawsze związanym z Lublinem. Spotykamy się na wyjątkowym koncercie w Ogrodzie Saskim, by uhonorować tę wielką postać Lublina i polskiej muzyki. Muszla koncertowa to miejsce, które od lat jest przestrzenią znakomitych ekspresji twórczych i plenerowych koncertów w sercu naszego miasta, dlatego nadaliśmy jej imię Romualda Lipko" - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Uchwałę o nadaniu muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim imienia Romualda Lipki podjęli miejscy radni podczas sesji w czerwcu. Tekst uchwały oraz symboliczną pamiątkową kopię tablicy z nazwą Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko przekazała jego rodzinie zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak wraz przewodniczącym Rady Miasta Lublin Jarosławem Pakułą.

Wdowa po muzyku Dorota Mazurkiewicz-Lipko dziękowała za to upamiętnienie władzom i mieszkańcom Lublina. "To było miasto mojego męża od urodzenia. Tu chodził do szkoły, tu miał kolegów, tu pracował, tu tworzył i w wyjątkowy sposób darzył uczuciem mieszkańców tego miasta" - podkreśliła.

Uroczystości towarzyszył specjalny koncert Budki Suflera i gości (Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Irena Michalska), podczas którego przypomniano kompozycje Romualda Lipki.

Kim był Romuald Lipko?

Romuald Lipko zmarł w lutym 2020 roku w wieku 69 lat. Był multiinstrumentalistą, jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórcą i kreatorem zespołu Budka Suflera, autorem wielu polskich przebojów.

W Budce Suflera Lipko zaczynał jako basista, a od lat 80. grał na klawiszach. Był autorem lub współautorem wszystkich największych przebojów tego zespołu, w tym piosenek: "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", "Bal wszystkich świętych", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz", "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da" i wielu innych.



Lipko komponował też m.in. dla Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać"), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr", "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd"), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko"), czy Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę").

Budka Suflera rozpoczęła karierę w 1974 r. Od początku przez wiele lat związana była z rozgłośnią Radia Lublin, gdzie artyści nagrywali swoje największe utwory. W 2014 r. zespół ogłosił, że kończy działalność. W tym samym roku członkowie Budki - Lipko, wokalista Krzysztof Cugowski i perkusista Tomasz Zeliszewski - zostali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury.



Od 2015 roku Lipko powołał Romuald Lipko Band, z którym wykonywał najbardziej znane kompozycje klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie towarzyszyli mu wokaliści, z którymi współpracował tworząc nowe projekty muzyczne. W połowie 2019 roku Budka Suflera wróciła na estradę w nowym składzie, z Robertem Żarczyńskim jako wokalistą i singlem "Gdyby jutra nie było". Lipko skomponował też m.in. hymn obchodów stulecia urodzin Jana Pawła II - "Nie zastąpi Ciebie nikt".

Romuald Lipko zmagał się z chorobą nowotworową. We wrześniu 2019 roku na oficjalnej stronie zespołu opublikował oświadczenie, w którym podziękował bliskim i fanom za wsparcie. W walce z chorobą - podkreślał - wspierały go ciepłe słowa i chęć powrotu na scenę.

Budka Suflera zaprasza Krzysztofa Cugowskiego

Na Facebooku perkusista Tomasz Zeliszewski i basista Mieczysław Jurecki wystosowali zaproszenie do Krzysztofa Cugowskiego, wieloletniego wokalisty Budki Suflera ( sprawdź! ), który nie wziął udziału w reaktywacji grupy w 2019 r.

"Drogi Krzysztofie! Ponownie kierujemy do Ciebie zaproszenie. Wystąp z nami jako gość w tym koncercie!" - zapraszają muzycy.

W komentarzach fani są mocno rozczarowani stylem zaproszenia dla byłego wokalisty. "Dlaczego tak bardzo utraciliście poczucie smaku i gustu? Zniszczyliście cały dorobek tego zespołu, możecie sobie tylko pogratulować" - to jeden z mocniejszych wpisów.



Krzysztof Cugowski w niedzielę wraz z towarzyszącym mu Zespołem Mistrzów ma zaplanowany występ w Rogowie w województwie łódzkim (ok. 235 km od Lublina).

"Zaproszenie jest z dzisiaj, a koncert jest jutro? Proszę się zastanowić" - odpowiedział Cugowski w rozmowie z Onetem.