Budka Suflera, Kwiatkowski i Wojewódzki. Lipko po przeszczepie wątroby, czy Cugowski jeszcze wróci?

W wyemitowanym we wtorek (17 września) programie Kuby Wojewódzkiego w składzie Budki Suflera zabrakło lidera i kompozytora Romualda Lipki. Okazało się, że zmagający się z chorobą nowotworową muzyk przeszedł wtedy operację przeszczepu wątroby.

Okazją do spotkania na kanapie Kuby Wojewódzkiego dla muzyków Budki Suflera jest reaktywacja grupy, do której doszło w maju.

Wówczas lider lubelskiej formacji, klawiszowiec i kompozytor Romuald Lipko ogłosił powrót, a u jego boku pojawili się Tomasz Zeliszewski (perkusja) i Mieczysław Jurecki (bas).

Ci dwaj ostatni muzycy pojawili się u Wojewódzkiego, lecz zabrakło Lipki - w nagranym wcześniej programie muzycy ujawnili, że zmagający się z chorobą nowotworową lider przeszedł operację przeszczepu wątroby.

Na powrót do zespołu nie dał się przekonać Krzysztof Cugowski, dlatego nowym wokalistą został Robert Żarczyński, frontman cover bandu Budka Band, cieszący się uznaniem muzyków Budki Suflera.

Szykowana na jesień trasa "45 lat. Powrót do korzeni" ma objąć w sumie siedem koncertów. Budkę mają wspierać przyjaciele - wokaliści niegdyś związani z zespołem: Urszula, Izabela Trojanowska i Felicjan Andrzejczak (to on śpiewał wielki przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", posłuchaj!).

Zespół szykuje też nowy materiał - jego zapowiedzią jest pierwszy singel "Gdyby jutra nie było" zaśpiewany już przez Żarczyńskiego. Również po raz pierwszy zagrali w tym utworze gitarzyści Dariusz Bafeltowski i Piotr Bogutyn.

Za muzykę do "Gdyby jutra nie było" odpowiada Lipko, za tekst ( sprawdź! ) - Marek Dutkiewicz, odpowiedzialny za słowa wielu przebojów grupy.

"Czy będzie kontynuacja w postaci albumu? Oczywiście, reaktywowaliśmy przecież zespół i to jest naturalne, że najpierw pokazuje się jeden, czy dwa utwory, a potem większą całość" - mówił PAP Life Lipko. "Mogę obiecać, że pozostałe piosenki będą równie interesujące" - dodał lider zespołu.

Kuba Wojewódzki zapowiadał, że u niego pojawi się "Budka Suflera w oryginalnym składzie". Okazało się, że gościem odcinka był także kabareciarz Igor Kwiatkowski. Były członek kabaretu Paranienormalni zdradził, że zawsze marzył o karierze muzycznej. To on właśnie wcielił się w Krzysztofa Cugowskiego, gdy razem z Zeliszewskim i Jureckim (Wojewódzki wsparł ich grając na marakasach) zaprezentowali wielki przebój "Takie tango".



W programie nie mogło zabraknąć pytań o nieobecnego Cugowskiego.

"To wszystko oparte jest na ludzkich emocjach. Nie powiem, że niemożliwe jest, że nie wyjdziemy już nigdy razem na scenę" - odpowiedział dyplomatycznie Zeliszewski.

Jurecki wprost chwalił byłego już wokalistę Budki. "Krzysiek jest w znakomitej formie wokalnej, żałuję że nie możemy razem grać" - stwierdził basista, dodając, że to nie on zakładał, ani rozwiązywał zespół, dlatego może być bardziej obiektywny.



Pojawiły się też pytania o niedoszłą współpracę z legendarnym Ozzym Osbourne'em ("nawet mnie nie wk****aj" - stwierdził rozżalony niewykorzystaną szansą Zeliszewski) oraz o utwór, którego muzycy mają dość ("Sen o dolinie" ze względu na fakt, jak często wykonywali go na scenie - "została przekroczona granica bólu").



Oto terminy koncertów reaktywowanej Budki Suflera:

29.09 - Kraków, Tauron Arena

2.10 - Warszawa, Torwar

5.10 - Poznań, Arena

11.10 - Gdańsk, Ergo Arena

13.10 - Wrocław, Hala Stulecia

20.10 - Szczecin, Netto Arena

25.10 - Katowice, Spodek.