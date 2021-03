Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak prezentują nowy teledysk. Zobacz klip do utworu "Maski"

"Maski" to trzeci utwór, który pochodzi z naszej najnowszej płyty Budki Suflera i Felicjana Andrzejczaka "10 lat samotności".

Od lewej: Tomasz Zeliszewski, Felicjan Andrzejczak, Mieczysław Jurecki /materiały prasowe

Znając twórczość Romualda Lipki można by sądzić, że specjalnością zespołu są grane w średnim tempie, potężnie brzmiące, mocno osadzone ballady.



"Maski" to jednak utwór zupełnie inny - szybki, energetyczny, utwór, w którym każdy takt jest grany z wielką mocą.

Porywające solo na gitarze zagrał Darek Bafeltowski, tekst napisał Tomasz Zeliszewski, a produkcji dźwiękowej dokonał Robert Dudzic.

Po ponad czterdziestu latach znajomości Romuald Lipko, Felicjan Andrzejczak, Mieczysław Jurecki i Tomasz Zeliszewski postanowili w końcu nagrać wspólną płytę. W trakcie nagrań Lipko zmarł, jednak zostawił swoje piosenki. Tak powstał album "10 lat samotności".



"Ta i pozostałe piosenki to naturalna reakcja ludzi na smutek, żal, złość, rozgoryczenie. Ludzi, którzy włożyli w te dźwięki, to co mieli: talent, entuzjazm, szaleństwo, wyobraźnię, serce... Powstała scena dźwięków, jakiej nie planowaliśmy, ale przez to być może niezwykła" - tłumaczył zespół przy publikacji tytułowego singla z płyty "10 lat samotności".



"10 lat samotności" to szesnasty album studyjny zespołu Budka Suflera, jednak pierwszy wydany z udziałem Felicjana Andrzejczaka. Miał premierę 20 listopada 2020 roku.

