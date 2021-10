Bryan Adams i nowa płyta "So Happy It Hurts". Kiedy premiera albumu?

W marcu 2022 r. do sprzedaży trafi nowy album "So Happy It Hurts". Premierowy materiał ukaże się trzy lata po płycie "Shine a Light", która niemal tradycyjnie dotarła do szczytu listy przebojów w ojczystej Kanadzie (zajęła także 2. miejsce w Wielkiej Brytanii).

Do promocji wybrano tytułowy singel "So Happy It Hurts". Za teledysk odpowiada sam Bryan Adams. Wokalista przygotował ekskluzywne "afterparty" zaraz po premierze wideo (poniedziałek godz. 18 polskiego czasu).

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - mówi Bryan Adams.

Tytułowy utwór "So Happy It Hurts" opowiada właśnie o wolności, autonomii, spontaniczności i dreszczyku emocji na otwartej drodze. Album, o tym samym tytule, porusza tematy małych, ulotnych chwil, które - jak mówi sam autor - "są tak naprawdę sekretem szczęścia, a co najważniejsze, tworzą relacje między ludźmi".

Na 15. studyjnej płycie Kanadyjczyka znajdzie się 12 nowych piosenek, których Adams jest współautorem. Album będzie dostępny na wszystkich platformach cyfrowych, a także w różnych formatach, w tym standardowym CD, deluxe oraz z książką w twardej oprawie i winylem. Będzie dostępny również ekskluzywny kolorowy winyl i limitowany box z płytę deluxe, winylem i książką w twardej oprawie oraz z podpisanym zdjęciem.

Bryan Adams podczas swojej trwającej już ponad 40 lat kariery na całym świecie sprzedał ponad 75 mln płyt.