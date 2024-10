Kawałki Bruce'a Springsteena śpiewają pokolenia. Wydany w 1984 roku krążek "Born in the U.S.A." sprawił, że jego kariera poszybowała do góry, choć i tak była już na wysokim poziomie. Album wypromowały utwory takie jak "I'm on Fire" (sprawdź!) , "Dancing in the Dark" czy właśnie tytułowy "Born in the U.S.A.", a kolejne sukcesy tylko potwierdzały kunszt i zaangażowanie artysty w sztukę. Dzięki wydanej w 2020 roku płycie "Letter to You" Bruce Springsteen został pierwszym w historii wykonawcą, którego krążki znalazły się na szczytach list przebojów w każdej z ostatnich sześciu dekad.