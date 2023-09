"Ten album był dla mnie bardzo osobistą przygodą i jestem z niego ekstremalnie dumny. Roy Z [gitarzysta, kompozytor i producent pracujący z Bruce'em Dickinsonem od solowego debiutu "Balls to Picasso" z 1994 r. - przyp. red.] i ja planowaliśmy napisać i nagrać tę muzykę od wielu lat i jestem bardzo podekscytowany faktem, że wreszcie ludzie ją usłyszą" - opowiada wokalista Iron Maiden.

Reklama

Bruce Dickinson (Iron Maiden) kończy 60 lat 1 / 6 Zobacz Bruce'a Dickinsona na starych zdjęciach Źródło: Reporter Autor: Fabio Nosotti/Photoshot

"Jestem tym bardziej szczęśliwy, że niebawem ruszam w drogę z niesamowitym zespołem, który stworzyliśmy i powołaliśmy do życia. Planujemy zagrać tyle koncertów ile to będzie możliwe, w tylu miejsca ilu się uda i dla tylu osób ilu tylko zdołamy! A co do 'The Mandrake Project'... niebawem wszystko zdradzimy!" - dodaje Dickinson.

Na razie wiadomo, że "The Mandrake Project" pojawi się w pierwszej połowie 2024 r. Ogłoszono też, że w kwietniu i maju przyszłego roku wokalista pojawi się w Meksyku i Brazylii. Kolejne koncerty będą ogłaszane na bieżąco.

Dotychczasowy solowy dorobek jednego z najbardziej uznanych wokalistów w historii heavy metalu zamyka szósta studyjna płyta "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bruce Dickinson Abduction

Razem ze swoim macierzystym zespołem Iron Maiden Bruce Dickinson w połowie czerwca dał dwa koncerty w wyprzedanej Tauron Arenie Kraków w ramach trasy "The Future Past Tour".