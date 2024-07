Brodka została kuratorką i dyrektorką artystyczną tegorocznego projektu Muzeum Powstania Warszawskiego . Z tej okazji ukaże płyta "WAWA" , którą na początku czerwca zapowiedział singiel "Moja droga" nagrany z Hadesem i 2K88 . To wszystko z okazji 80. rocznicy wybuchu zrywu.

Muzeum Powstania Warszawskiego do współpracy przy tym muzycznym projekcie zapraszało wielu polskich wykonawcó, m.in. Organka, L.U.C., Lao Che, Kwiat Jabłoni, Andrzeja Smolika, czy Voo Voo . W tym roku na przypadającą okrągłą rocznicę zaproszono Monikę Brodkę. Organizatorzy nie kryją zachwycenia twórczymi planami artystki.

"Dzisiaj, gdy wydaje się, że o Powstaniu powiedziano już prawie wszystko, Brodka sięga po klucz, który otwiera drzwi do miejsca zostawiającego spory daleko za nami. Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa - emocji. Jaka jest Warszawa Brodki? Piękna w nieoczywisty sposób. Z całym jej chaosem, szarością, rozedrganiem, historią, brudem i czystymi chwilami, gdy miasto budzi się do życia" - mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.