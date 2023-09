Brodka kończy z "Sadzą". "Gad" zaprasza do pełzającej podróży

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Do sieci trafił teledysk "Gad" - to pierwsza wspólna kompozycja Brodki i producenta 1988, która powstała kilka lat temu. Twórcy dopiero teraz zdecydowali się opublikować nagranie do wiersza Bolesława Leśmiana i tak podsumować pracę nad nagrodzonym dwoma Fryderykami albumem "Sadza".

Brodka prezentuje nowy teledysk /Wiktor Malinowski /materiały prasowe