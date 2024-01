Czwarty longplay wskrzeszonego w 2015 roku zespołu z Knoxville w stanie Tennessee zarejestrowano w studiach Navarre 24 (partie gitar, basu i wokali) i Brennan's Drum Room (ścieżki perkusji). Za mik i mastering odpowiada Josh Welshman, amerykański wokalista berlińskiej formacji Defeated Sanity. Na okładce "Harbinger Of Woe" znajdziemy obraz "Męczennica fanatyzmu" z 1895 roku autorstwa żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, portugalskiego malarza José de Brito.

W aktualnym trzyosobowym składzie zespołu pod wodzą braci Jamiego (bas / wokal) i Mike'a (gitara) Baileyów odnajdujemy perkusistę Brennana Shackelforda, który wstąpił w szeregi Brodequin w 2020 roku i miał już okazję pojawić się na wydanej rok później EP-ce "Perpetuation Of Suffering".

Długo oczekiwany album "Harbinger Of Woe" ujrzy światło dzienne 22 marca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

W sieci pojawił się już singel "Of Pillars And Trees" z czwartej płyty Brodequin.



"Inspiracją dla tego utworu były udokumentowane praktyki wykorzystujące drzewa w celu torturowania i przeprowadzania egzekucji. Wśród licznie stosowanych metod, wyróżniającym się przykładem było przybijanie osobnika do słupa lub, częściej, pnia drzewa za pomocą długich żelaznych gwoździ" - objaśnia Jamie Bailey, którego zespołu wywodzi swą nazwę od średniowiecznego narzędzia tortur zwanego też hiszpańskimi butami na kształt imadła.



Do singla "Of Pillars And Trees" nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Brodequin Of Pillars and Trees

Brodequin - szczegóły płyty "Harbinger Of Woe" (tracklista):

1. "Diabolical Edict"

2. "Fall Of The Leaf"

3. "Theresiana"

4. "Of Pillars And Trees"

5. "Tenaillement"

6. "Maleficium"

7. "VII Nails"

8. "Vredens Dag"

9. "Suffocation In Ash"

10. "Harbinger Of Woe".