Britney Spears i Christina Aguilera znają się od bardzo dawna. Razem zaczynały karierę w "Klubie Przyjaciół Myszki Miki" mając zaledwie po kilka lat. Na przełomie lat 90./00., udało im się odnieść ogromny sukces, przez co były zestawiane głównie jako swoje konkurentki, choć prywatnie zachowywały dobre stosunki. Całkiem niedawno Aguilera w social mediach wspierała Britney w walce o wolność.



Podczas rozdania nagród Latin Grammys 2021 na czerwonym dywanie błyszczała Christina Aguilera. Podczas wywiadu została zapytana o to, co sądzi o uwolnieniu Britney Spears spod opieki despotycznego ojca. Okazało się, że Aguilera nie znalazła czasu na odpowiedź, dodała jedynie, że "bardzo się cieszy" z werdyktu sądu.

Przypomnijmy, że jesienią Aguilera ogłosiła, że pracuje nad nowym hiszpańskojęzycznym albumem. Będzie to jej pierwsza tego typu płyta od wydania "Mi Reflejo" w 2000 roku.

Ta odpowiedź nie mogła przejść bez echa, bo niedługo po tym Britney na swoim Instastory zamieściła fragment wypowiedzi Christiny i dopisała: "Kocham i wielbię każdego kto mnie wspierał... ale unikanie wypowiedzi, kiedy znasz prawdę jest równe kłamstwu! Przez 13 lat tkwiłam w skorumpowanym systemie - dlaczego było to dla niektórych takim trudnym tematem do rozmowy? Ja przez to naprawdę przeszłam!".



W kolejnym instastory mogliśmy przeczytać pochwałę wokalistki wobec Lady Gagi, która znalazła chwilę na to, by skomentować sytuację. Gaga stwierdza w nagraniu, że Britney po swoich przejściach już zawsze będzie inspiracją dla kobiet, a także, że kobiety nie są dobrze traktowane w przemyśle muzycznym, co ma nadzieję zmieni się na zawsze. "Dziękuję za poświęcenie swojego czasu na powiedzenie tak miłych rzeczy, doprowadziłaś mnie do łez. Kocham Cię!" - napisała Spears.



Po wszystkim swoje słowa uznania do Britney skierowała także Lady Gaga. "Kocham Cię, Britney. Żyj jak najlepiej! Modliłam się o to, by system prawny potraktował Cię jak człowieka.. Odmieniłaś rolę kobiet w tym przemyśle już na zawsze. Walczyłaś o siebie i byłaś tak odważna. Dziękuję Ci" - napisała Gaga. Miejmy nadzieję, że wkrótce Spears wróci do nagrywania, a być może pojawi się jakiś wspólny numer duetu.



W ostatnim czasie Britney Spears zaczęła planować swoje życie na nowo. Wśród najbliższych planów jest ślub z Samem Ashgari. Para zaręczyła się we wrześniu, a Britney od razu pochwaliła się tym faktem w social mediach. Szczęśliwa napisała "Nie mogę w to uwierzyć!", a on opublikował ich wspólne zdjęcie, na którym się całują, tymczasem Britney pokazała do obiektywu serdeczny palec, na którym błyszczał pierścionek z ogromnym diamentem.

Tę biżuterię wykonano na specjalne zamówienie. Pierścionek stworzył nowojorski projektant Roman Malayev, mistrz jubilerski z firmy Forever Diamonds. Największą ozdobą pierścionka jest 4-karatowy brylant w platynowej oprawie, a obrączkę od wewnątrz zdobi ją osobisty grawerunek "Lwica".