W mediach od dłuższego czasu krążą pogłoski, dotyczące problemów Britney Spears. Gwiazda rzekomo ma zmagać się z trudnościami ze zdrowiem psychicznym, samopoczuciem, jak i finansami. Przeżyła bowiem ponad 13 lat w kurateli i dopiero od niedawna uczy się radzić sobie we własnym zakresie. Ma na to ciekawy sposób. Jak wyznała w swojej niedawno wydanej biografii, zatytułowanej "Kobieta, którą jestem", to taniec pozwala jej w pełni poczuć się sobą i na nowo pogodzić ze światem.