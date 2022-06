9 czerwca Britney Spears po raz trzeci wyszła za mąż. Wybrankiem piosenkarki jest Sam Asghari, młodszy od niej o 12 lat irański model i aktor. Para, która poznała się na planie teledysku do piosenki "Slumber Party", po sześciu latach postanowiła sformalizować swój związek. Kameralna uroczystość z udziałem zaledwie 60 osób odbyła się w rezydencji Księżniczki Popu w Thousand Oaks, a wśród zaproszonych gości znalazły się takie gwiazdy, jak Drew Barrymore, Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton czy Selena Gomez.

Nie obyło się co prawda bez skandalu - ceremonię próbował zakłócić pierwszy mąż artystki, Jason Alexander, który wtargnął na teren jej posiadłości i oznajmił, że zamierza "zrujnować" ślub. Mężczyzna został na szczęście w porę schwytany przez policję. Postawiono mu zarzuty wandalizmu i pobicia. Wkrótce potem otrzymał on sądowy zakaz zbliżania się do gwiazdy na odległość nie mniejszą niż 100 jardów, czyli 91,44 metra.

Clip Britney Spears Slumber Party - ft. Tinashe

Jak donosi tymczasem serwis "TMZ", Spears mimo gorącego uczucia, jakim darzy swojego trzeciego męża, dmucha na zimne i dba o finanse na wypadek rozwodu. Para podpisała przed ślubem "żelazną intercyzę", która zakłada, że jeśli dojdzie do rozstania, artystka nie podzieli się z małżonkiem swoją fortuną. A mowa o majątku opiewającym na 60 mln dolarów. Posunięcie Spears nie powinno zdumiewać - gwiazda przez 13 lat pozostawała pod sądową kuratelą sprawowaną wbrew jej woli przez ojca, który kontrolował cały jej majątek. Jak wynika z opublikowanego w styczniu na łamach "Variety" raportu, w czasie trwania kurateli Jamie Spears wydał ponad 36 mln dolarów należących do córki.

Nowożeńcy znaleźli tymczasem swój wymarzony dom. Para kupiła właśnie ogromną posiadłość w Calabasas w Kalifornii. Okolica ta jest popularna wśród celebrytów - w niedalekim sąsiedztwie swoją willę mają m.in. Kourtney Kardashian i Travis Barker. W rezydencji znajduje się siedem sypialni, dziewięć łazienek, obszerna garderoba, piwniczka z winami, domowa siłownia, kino oraz podgrzewany basen. Spears i Asghari nabyli nieruchomość za 11,8 mln dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Britney Spears jest w ciąży. Gwiazda ostatnio wygląda kwitnąco © 2022 Associated Press