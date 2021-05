Brit Awards 2021: Dua Lipa triumfuje, wieczór należał do kobiet [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Brytyjska wokalistka Dua Lipa triumfowała w dwóch kategoriach podczas gali Brit Awards. "To był trudny rok, ale patrzymy z optymizmem w przyszłość" - mówił prowadzący Jack Whitehall, nawiązując do walki z pandemią koronawirusa.

Dua Lipa na gali Brit Awards 2021 /JMEnternational /Getty Images

Najważniejsza gala brytyjskiego przemysłu muzycznego była pierwszym wydarzeniem odbywającym się na żywo w O2 Arena w Londynie od czasu wybuchu pandemii i wprowadzenia obostrzeń. Podczas uroczystości w hali na widowni pojawiło się 4 tys. osób - bez masek, bez zachowywania dystansu społecznego (wchodzili jedynie z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa).

To właśnie pracownikom służby zdrowia dziękowała ze sceny Dua Lipa, która zdobyła nagrody w najważniejszych kategoriach - płyta roku i dla najlepszej brytyjskiej artystki.

Wokalistka zaapelowała też do premiera Borisa Johnsona, by podwyższył płace szczególnie pielęgniarkom. Ogłosiła, że nagrodę podzieli z damą Elizabeth Anionwu, emerytowaną profesorką pielęgniarstwa na Uniwersytecie West London.

"Potrzebujemy wielkiego aplauzu dla pracowników pierwszej linii i przekazać Borisowi, że wszyscy popieramy dla nich sprawiedliwe podwyżki" - podkreśliła Dua Lipa.

Na gali pojawiła się dawno niewidziana Amerykanka Taylor Swift, która zdobyła nagrodę Globalnej Ikony, a także kobieca grupa Little Mix - po raz pierwszy nagroda w kategorii najlepszy brytyjski zespół powędrowała do formacji złożonej z kobiet. Fotoreporterzy chętnie skupili się na wokalistkach Perrie Edwards i Leigh-Anne Pinnock, które spodziewają się swoich dzieci.



Po raz pierwszy od 1999 r. w kategorii najlepszy zespół triumfowała grupa złożona z kobiet - nagroda powędrowała do siostrzanej formacji Haim.

Podczas wieczoru wystąpili m.in. Elton John i Olly Alexander (cover "It's a Sin" Pet Shop Boys, który ukaże się na singlu, a zyski ze sprzedaży trafią do Elton John AIDS Foundation), Headie One i AJ Tracey, Young T i Bugsey, Arlo Parks, Griff, Rag'n'Bone Man i Pink.

Galę otworzyła grupa Coldplay z nowym singlem "Higher Power" wykonanym na rzece Tamizie. Z kolei Dua Lipa zaprezentowała wiązankę swoich przebojów z materiału wideo nagranego na jednej ze stacji metra w Londynie.

Brit Awards to brytyjski odpowiednik nagrody Grammy. Nagrody przyznawane są co roku od 1982 roku, choć pierwsza edycja odbyła się w 1977 roku.

Oto laureaci Brit Awards 2021 w poszczególnych kategoriach:

Brytyjski album roku: Dua Lipa - "Future Nostalgia"

Piosenka roku: Harry Styles - "Watermelon Sugar"

Najlepszy debiut roku: Arlo Parks

Brytyjski artysta roku: J Hus

Brytyjska artystka roku: Dua Lipa

Brytyjski zespół roku: Little Mix

Międzynarodowy artysta roku: The Weeknd

Międzynarodowa artystka roku: Billie Eilish

Międzynarodowy zespół roku: Haim

Rising Star: Griff

Globalna ikona: Taylor Swift.