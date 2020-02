Brit Awards 2020: Lewis Capaldi triumfuje, Billie Eilish we łzach. Hołd dla zmarłej Caroline Flack [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Szkocki wokalista i kompozytor Lewis Capaldi odebrał dwie statuetki Brit Awards. Na gali po praz pierwszy na żywo piosenkę do nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda zaprezentowała Billie Eilish. Co jeszcze wydarzyło się w The O2 Arena w Londynie?

Lewis Capaldi zdobył dwie statuetki Brit Awards /Ian West/PA Images /Getty Images

Najważniejsza gala brytyjskiego przemysłu muzycznego odbyła się w cieniu tragicznej śmierci brytyjskiej prezenterki Caroline Flack. 40-letnia dziennikarka, w przeszłości prowadząca m.in. czerwony dywan na gali Brit Awards, a także programy "X Factor" i "Love Island", popełniła samobójstwo 15 lutego.

Na gali hołd Flack złożyli m.in. prowadzący Jack Whitehall, Lewis Capaldi (zadedykował jej swój przebój "Someone You Loved"), a także były partner, wokalista Harry Styles, który miał wpiętą czarną wstążkę w ubranie.

"Była cudowną osobą z zaraźliwym poczuciem humoru. Będziemy za nią tęsknić. Jestem pewien, że mówię w imieniu wszystkich tutaj, kiedy przekazuję, że myślami jesteśmy z jej rodziną i przyjaciółmi" - powiedział Lewis Capaldi.

Wideo Jack Whitehall pays tribute to Caroline Flack at Brit awards

Zdjęcie Caroline Flack na gali Brit Awards 2019 / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

To właśnie Capaldi triumfował w kategoriach utwór roku (wspomniany "Someone You Loved") i debiut roku. Na liście nagrodzonych znaleźli się również raperzy Stormzy i Dave, wokalistka Mabel (przypomniała podwójny triumf swojej matki - Neneh Cherry - na gali Brit Awards 1990) i grupa Foals.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Billie Eilish (wspierana przez swojego brata Finneasa, gitarzystę Johnny'ego Marra i orkiestrę dyrygowaną przez mistrza Hansa Zimmera po raz pierwszy na żywo wykonała piosenkę "No Time to Die" z nadchodzącego filmu o przygodach Jamesa Bonda), Stormzy (medley przebojów), Mabel, Harry Styles oraz Rod Stewart, którego wspierali żyjący koledzy z grupy Faces: Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Kenney Jones.

Wideo Billie Eilish - No Time To Die (Live From The BRIT Awards, London)

Billie Eilish nie mogła ukryć łez wzruszenia - przy odbieraniu nagrody dla międzynarodowej artystki roku nastolatka ujawniła, że ostatnio czuła się fatalnie, ale pomogła jej przychylna reakcja fanów.



Wideo Billie Eilish wins International Female Solo Artist | The BRIT Awards 2020

Brit Awards to brytyjski odpowiednik nagrody Grammy. Nagrody przyznawane są co roku od 1982 roku, choć pierwsza edycja odbyła się w 1977 roku.

Oto laureaci Brit Awards 2020 w poszczególnych kategoriach:

Brytyjski album roku: Dave - "Psychodrama"

Piosenka roku: Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

Clip Lewis Capaldi Someone You Loved

Najlepszy debiut roku: Lewis Capaldi

Brytyjski artysta roku: Stormzy

Brytyjska artystka roku: Mabel

Brytyjski zespół roku: Foals

Międzynarodowy artysta roku: Tyler, the Creator

Międzynarodowa artystka roku: Billie Eilish

Rising Star: Celeste.