Według gazety "The Sun" Brian Travers zmarł 22 sierpnia w swoim domu w Birmingham otoczony przez rodzinę i przyjaciół.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego towarzysza, założyciela UB40 i muzycznej legendy, Briana Davida Traversa" - czytamy w oświadczeniu.

Jego zespół w komunikacie dodał, że muzyk stoczył dłuą i heroiczną walkę z rakiem. W 2019 roku u Traversa usunięto guza mózgu.



Brian Travers był jednym z twórców UB40. Formacja powstała w 1978 roku, a założyli ją szkolni koledzy, a nazwę zaczerpnęli z formularza dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.

Grupa zdobyła ogromną popularność na Wyspach za sprawą przebojów "Red Red Wine" oraz "Falling In Love With You". Globalnie zespół sprzedał ponad 100 milionów płyt.



Clip UB40 Red Red Wine

Saksofonista ostatni koncert z UB40 zagrał w grudniu 2019 roku.

W 2021 roku w formacji doszło do zmiany lidera. Na emeryturę zdecydował się przejść Duncan Capmbell. Powodem były problemy zdrowotne. Frontmanem został Matt Doyle.