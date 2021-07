Brian May szczerze o swoim zdrowiu. "Są dni, gdy nie chcę wstawać z łóżka"

Muzyk i lider Queen Brian May w maju 2020 roku trafił do szpitala w związku z kontuzją mięśnia. Niedługo później okazało się, że gitarzysta przeszedł zawał.

"Wszyscy mówią, że mam świetne ciśnienie krwi i utrzymuję dobrą formę, jeżdżę na rowerze, pilnuję dobrej diety. W trakcie całej sagi o bólu tyłka miałem mały zawał serca. Mówię 'mały', bo nie odczuwałem tego jakoś strasznie. To było około 40 minut bólu w klatce piersiowej. To uczucie drętwienia w ramionach i pocenie się. Mój wspaniały lekarz zawiózł mnie do szpitala i miałem zrobione prześwietlenie" - wspominał muzyk.

Reklama

W szpitalu lekarze odkryli, że gwiazdor ma zablokowane trzy tętnice i konieczna była operacja założenia trzech stentów. May nie kryje do dziś, że wciąż nie potrafi zrozumieć, dlaczego przydarzyło się to jemu, zwłaszcza, że o siebie dbał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Historia "Bohemian Rapsody" grupy Queen! IPLA

"Nie wpadam w żadną regułę. Nie piję, nie palę, staram się być w formie" - zastanawiał się.



Brian May wraca do zdrowia po zawale. W jakim jest stanie?

Briany May kilkanaście miesięcy po przebytym zawale nadal nie wrócił do wyczekiwanej sprawności. "To długi czas powrotu do zdrowia i nadal jestem w tym procesie" - przyznał szczerze.

Muzyk dodał też, że leki wywołały u niego poważne komplikacje, na czele z krwotokiem żołądka, po którym "był bliski śmierci".

Lider Queen stwierdził też, że ma za sobą epizody depresyjne, które leczył terapią, kontaktem z ludźmi i ogrodnictwem.

"Sporo nad sobą pracowałem, ale wciąż bywają poranki, kiedy budzę się i myślę: tak naprawdę nie chcę wstawać, nie sądzę, abym mógł rozwiązać dzisiejsze problemy" - podsumował.