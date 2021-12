Brian May przekazał fanom informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Wstrząsający dzień w końcu przyszedł dla mnie. Straszna podwójna czerwona linia. Zdecydowanie NIE współczuć proszę - to było naprawdę straszne kilka dni, ale jestem OK" - napisał.

"Zachowajcie szczególną ostrożność, dobrzy ludzie. Ta rzecz jest niewiarygodnie przenośna. Naprawdę nie chcecie, żeby to zepsuło wasze święta. Z miłością - Bri" - zaapelował. Dodał do tego zdjęcie potwierdzające pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Instagram Post

Ostatnio gwiazdor zmaga się z kolejnymi problemami zdrowotnymi. Muzyk i lider Queen Brian May w maju 2020 roku trafił do szpitala w związku z kontuzją mięśnia. Niedługo później okazało się, że gitarzysta przeszedł zawał.



"Wszyscy mówią, że mam świetne ciśnienie krwi i utrzymuję dobrą formę, jeżdżę na rowerze, pilnuję dobrej diety. W trakcie całej sagi o bólu tyłka miałem mały zawał serca. Mówię 'mały', bo nie odczuwałem tego jakoś strasznie. To było około 40 minut bólu w klatce piersiowej. To uczucie drętwienia w ramionach i pocenie się. Mój wspaniały lekarz zawiózł mnie do szpitala i miałem zrobione prześwietlenie" - wspominał muzyk.

Reklama

Wideo Q + A L STL/Happy B'day Brian May TORONTO 07-18-2017

W szpitalu lekarze odkryli, że gwiazdor ma zablokowane trzy tętnice i konieczna była operacja założenia trzech stentów. May nie kryje do dziś, że wciąż nie potrafi zrozumieć, dlaczego przydarzyło się to jemu, zwłaszcza, że o siebie dbał.