Tydzień temu Mazz Murray, aktorka i piosenkarka, która m.in. wcieliła się w postać Killer Queen w "We Will Rock You" - sztuce opartej na utworach zespołu Queen - oraz Donnę w musicalu "Mamma Mia!" - ogłosiła w mediach społecznościowych, że na stacji metra Edgware Road znalazła gitarę marki Alhambra. Z rzeczy, które odkryła w kieszeni pokrowca, wywnioskowała, że instrument należy do dziecka.

"Jakiś biedny dzieciak dostaje teraz za zgubienie jej królewski opie***". Spróbujmy ponownie połączyć gitarę z jej właścicielem" - zaapelowała, prosząc przy tym o pomoc Briana May’a.

Reklama

May umieścił osobisty apel na swoim Instagramie. Teraz ogłosił: "UDAŁO SIĘ ponownie połączyć zagubioną gitarę z jej właścicielem - młodym mężczyzną imieniem Emerson - który pewnego dnia nas wszystkich zaskoczy!!".

Gwiazdor rocka serdecznie podziękował tym, którzy pomogli w rozpowszechnianiu jego apelu. "Media społecznościowe mają swoje dobre strony!" - skwitował.

Instagram Post

Podziękowała też sama inicjatorka poszukiwań - głównie May’owi, którego nazwała "możnym Ojcem Chrzestnym Rocka. Dodała, że Emerson ma 8 lat, a jego rodzice w podzięce za oddanie zguby, przekazali darowiznę na rzecz charytatywnej organizacji dla dzieci, która zajmuje się muzykoterapią.

Instagram Post

W poszukiwania właściciela gitary zaangażowało się bardzo wiele osób w Londynie. W końcu udało się go odnaleźć poprzez sklep, w którym kupiono ten konkretnie instrument.

"Jeśli znajdę w poniedziałek fortepian, nie będę dzwonić do Eltona!" - zapewniła w żartach Mazz Murray.

Aktorka osobiście oddała instrument chłopcu. "Możny Ojciec Chrzestny Rocka" towarzyszył im wirtualnie - w trybie wideokonferencji.