Brian May (Queen) planuje nową płytę?! Zaskakujące słowa gitarzysty

Wiadomości

Gitarzysta Queen ma na swoim koncie takie przeboje jak "We Will Rock You" czy "The Show Must Go On". Na swojej pierwszej płycie wydał też piosenkę "Too Much Love Will Kill You", która później stała się przebojem Queen. Czy czekają nas kolejne hity napisane przez wybitnego gitarzystę? "Myślę, że mógłbym nagrać album" - mówi May.

Brian May to legendarny rockowy gitarzysta /Jeff Kravitz /Getty Images