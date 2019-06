Brian Doherty nie żyje. Gitarzysta Big Wreck miał 51 lat

Kanadyjski gitarzysta grupy Big Wreck Brian Doherty zmarł w środę 5 czerwca po długiej walce z rakiem. Muzyk miał 51 lat.

Brian Doherty miał 51 lat /Jason Squires /Getty Images

"Z wielkim smutkiem dzielimy się z wami informacją o śmierci naszego brata Briana Doherty'ego, który odszedł wczoraj po długiej i dzielnej walce z rakiem. Brian założył Big Wreck z Ianem (Thornleyem - przyp. red.) w Bostonie, a jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Składamy kondolencje jego rodzinie. Był dobrą duszą i będzie go brakowało wszystkim, którzy znali go osobiście i lubili jego piękną muzykę" - czytamy w oświadczeniu zespołu.

Pochodzący z Kanady Brian Doherty formację Big Wreck założył w latach 90. na Berklee College of Music w Bostonie. Największym hitem jego zespołu była piosenka "The Oaf (My Luck Is Wasted)", która dotarła do dziewiątego miejsca listy Billboard Mainstream Rock.

Numery "That Song" oraz "Albatross" były natomiast wielkimi hitami w Kanadzie. Ich debiutancki album "In Loving Memory Of..." pokrył się w tym kraju podwójną platyną.



W 2002 roku Big Wreck zawiesili działalność na osiem lat. Grupa łącznie nagrała pięć płyt, a premiera szóstej pt. "But For The Sun" zaplanowana została na ten rok.



