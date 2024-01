Mike McCartney znany jest jako artysta wizualny i fotograf, także pod pseudonimem Mike McGear, który za czasów świetności Beatlesów miał odsunąć podejrzenia, że jest spokrewniony ze słynnym bratem. McCartney był w przeszłości także członkiem zespołów pop-rockowych - The Scaffold oraz Grimms.

Przypomnijmy, że w 2022 roku poparł pomysł, by jego rodzinny dom przy Forthlin Road w Liverpoolu został otwarty dla młodych artystów jako miejsce, w któym będą mogli czerpać inspirację i tworzyć. Muzycy mieliby przesiadywać w tym samym miejscu, w którym przeboje tworzyli Paul McCartney i John Lennon, m.in. "I Saw Her Standing There" czy "When I'm 64".