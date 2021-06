Brainstorm: Byli uwielbiani w Polsce, co dzieje się z nimi dziś?

Za sprawą przeboju "Maybe" poznała ich cała Europa, a i w Polsce mieli mnóstwo fanów. Jak dziś wygląda życie muzyków łotewskiej grupy Brainstorm, prawie 20 lat po wypuszczeniu swojego najpopularniejszego utworu?

Łotysze z Brainstorm w 2000 roku reprezentowali swój kraj na Eurowizji. Rok później podbijali listy przebojów utworem "Maybe" (płyta "Online"). Singel oraz album, na którym się znalazł, przyniosły grupie pięć minut sławy.

W "Dzień Dobry TVN" muzycy tłumaczyli, że sukces przyszedł przypadkiem, który był związany z naszym krajem.

"Historia zaczęła się prawie 20 lat temu, kiedy wydaliśmy zupełnie inny utwór, jako główny singiel. Wtedy zostaliśmy zaproszeni przez polską telewizję na koncert. Powiedziano nam, że nasz utwór robi tu furorę i po jakimś czasie okazało się, że to wcale nie 'Online' tylko 'Maybe'. Wtedy postanowiliśmy, że zaryzykujemy i zmienimy singiel. Wyszedł międzynarodowy hit, to było magiczne" - wytłumaczyli.

Kolejne, regularnie wydawane płyty (grupa nagrała ich łącznie 10) przechodziły bez echa w Europie. Grupa cieszy się jednak sporą popularnością na Łotwie.

"Urodziły nam się dzieci, każdy z nas ma już żonę. Sam zespół wciąż składa się z tych samych osób. Gramy też dużo koncertów na całym świecie i nagrywamy nowe albumy. Mamy same świetne wieści dla fanów" - powiedział lider składu, Renārs Kaupers.



Grupa po śmierci jednego z członka Brainstorm (Gundars Mauševics ) była bliska zakończenia działalności. Ostatecznie zdecydowano o kontynuowaniu grania.

"To był trudny wybór dla nas, żeby iść dalej. Ale byliśmy pewni, że nasz przyjaciel, który jest teraz w niebie, na pewno by nas wspierał w tej decyzji i byłby szczęśliwy, że po tylu latach wciąż jesteśmy razem, że widzi nas wspólnie grających na scenie" - mówił Kaupers.

Obecnie grupa pracuje nad nową płytą. Zapowiada ją singel "Feels", który pojawił się w kwietniu. Kolejny album formacji ma trafić do sieci w październiku tego roku.