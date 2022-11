Podczas uroczystości w Belwederze Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Zwracając się w przemówieniu do uhonorowanych, Andrzej Duda stwierdził, że ich dorobek jest bardzo zróżnicowany i świadczy o zróżnicowaniu Polski.

- Nie ma w państwa życiu i dorobku jakiegoś jednego wydarzenia, za które to odznaczenie jest wręczane. To jest w jakimś sensie suma dotychczasowych dokonań i postawy z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Państwa życie i działalność zawodowa, społeczna pokazują, jak bardzo Rzeczpospolita w swoich różnych przejawach działania jest zróżnicowana. Od kwestii duchowych, budowania postaw moralnych, etycznych, przez rozwój kulturalny, poprzez naukę, poprzez rozwój gospodarczy Polski, poprzez dbałość o sprawy państwowe. Skończywszy wreszcie na walce o wolną, suwerenną niepodległą Polskę - mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe

Dominikanin, teolog i pisarz ojciec Jacek Salij został odznaczony przez prezydenta Orderem Orła Białego w "uznaniu zasług znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze".

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej oraz za osiągnięcia w twórczości artystycznej i kształtowanie postaw patriotycznych odznaczony został Jan Pietrzak - artysta estradowy, aktor, piosenkarz, publicysta i satyryk.

Odznaczony również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został ks. Jan Sikorski. Wyróżnienie przyznano w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, za zaangażowanie w dzieło opieki duszpasterskiej nad więźniami w Polsce oraz za działalność społeczną.

Historyk Adolf Juzwenko został wyróżniony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony, zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wśród odznaczonych: bracia Golec i Jan Pietrzak

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: Józef Lisowski, Czesław Nowak, Janusz Odziemkowski, Jan Szynaka oraz Gertruda Uścińska.

Żołnierz Armii Krajowej Zygmunt Mieszczak pseudonim "Tadek" został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości odznaczeni zostali dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Robert Firmhofer oraz bracia Paweł i Łukasz Golec - twórcy zespołu Golec uOrkiestra.

- Kiedy Rzeczpospolita jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa - to największa służba, jaką można dla niej czynić, to między innymi jest kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać. Takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku. Takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku - podkreślił prezydent podczas uroczystości. - Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. A niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - dodał.