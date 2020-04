BPMD debiutuje (płyta "American Made")

Nowo powstała, amerykańska supergrupa BPMD ujawniła szczegóły premiery debiutanckiego albumu.

BPMD to metalowa supergrupa /Oficjalna strona zespołu

Wyjaśnijmy od razu, że nazwa BPMD to akronim utworzony od pseudonimów i nazwisk muzyków figurujących w składzie projektu, czyli Bobby'ego "Blitza" Ellswortha (wokal; Overkill), Mike'a Portonya (perkusja; The Winery Dogs, Sons Of Apollo, eks-Dream Theater), Marka Menghiego (bas; Metal Allegiance) i Phila Demmela (gitara; Vio-lence, eks-Machine Head).



Na płycie "American Made" znajdziemy 10 heavymetalowych przeróbek klasyków amerykańskiego rocka, w tym m.in. utwory Aerosmith, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd czy Blue Öyster Cult.



Album zmiksował i poddał masteringowi rozchwytywany amerykański inżynier dźwięku Mark Lewis, który w tej dziedzinie współpracował już wcześniej z Menghim i Portnoyem w ramach Metal Allegiance, innej supergrupy z udziałem członków Megadeth i Testament.



Debiut BPMD ujrzy światło dzienne 12 czerwca nakładem austriackiej Napalm Records.



Na pierwszy singel wybrano "Toys In The Attic" z repertuaru Aerosmith. Nakręcony do niego, animowany teledysk BPMD możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BPMD - Toys In The Attic (Official Video) | Napalm Records

Oto program albumu "American Made" (w nawiasie oryginalny wykonawca):



1. "Wang Dang Sweet Poontang" (Ted Nugent)

2. "Toys In The Attic" (Aerosmoth)

3. "Evil" (Cactus)

4. "Beer Drinkers & Hell Raisers" (ZZ Top)

5. "Saturday Night Special" (Lynyrd Skynyrd)

6. "Tattoo Vampire" (Blue Öyster Cult)

7. "D.O.A." (Bloodrock)

8. "Walk Away" (The James Gang)

9. "Never In My Life" (Mountain)

10. "We're An American Band" (Grand Funk Railroad).