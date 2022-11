Bono zdradził, dlaczego zerwał przyjaźń z Michaelem Hutchence'em

Nieco ponad rok przed samobójczą śmiercią Michaela Hutchence'a, jego partnerka, prezenterka telewizyjna Paula Yates, urodziła ich córkę Heavenly Hiraani Tiger Lily. Świeżo upieczeni rodzice poprosili Bono i jego żonę Ali Hewson, by zostali jej chrzestnymi. Mieli ku temu powód, ponieważ obie pary przyjaźniły się. Bono odmówił.

Jak wytłumaczył we fragmencie książki opublikowanym przez serwis Apple News, zażyłość ich była już martwa, ponieważ Hutchence i Yates "wpadli w wir rekreacyjnego zażywania narkotyków", co było prawdziwą udręką dla bliskich. "Nasza przyjaźń stała się trudna i czuliśmy się niekomfortowo podczas ich wizyt" - napisał bez ogródek Bono. Muzyk dodał, że ani on, ani jego żona nie zdawali sobie jednak sprawy, jak bliscy śmierci byli wówczas Hutchence i Yates...



Michael Hutchence (INXS): Jego śmierć do dziś budzi mnóstwo wątpliwości

22 listopada 1997 roku około 11.50 pokojówka znalazła nagiego i martwego Hutchence'a za drzwiami jego pokoju hotelowego nr 524 w Ritz-Carlton w Sydney. Z raportu koronera wynika, że 37-letni wokalista grupy INXS, który cierpiał na depresję, powiesił się na klamce. W jego krwi wykryto ślady alkoholu, kokainy, a także prozacu i innych leków na receptę. Śmierć muzyka do dziś budzi mnóstwo wątpliwości.

"Był w pozycji klęczącej z twarzą opartą o drzwi. Zawiązał pasek ze skóry węża na mechanizmie zamykającym automatyczne drzwi i tak mocno szarpnął głową do przodu, że rozerwał klamrę" - można było przeczytać w raporcie policji.

Jedna z nieoficjalnych teorii, którą podchwyciły media, mówiła o śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego asfiksją autoerotyczną. To praktyka seksualna polegająca na pozbawianiu organizmu tlenu w celu osiągnięcia zaspokojenia erotycznego. Jedną z metod wyczerpania tlenu jest m.in. samouduszenie poprzez zaciskanie szyi np. paskiem.

Po jego śmierci Paula Yates również próbowała odebrać sobie życie. Później leczyła się psychiatrycznie. Ostatecznie zmarła po przedawkowaniu heroiny - 17 września 2000 roku w swoim domu w Notting Hill (miała wtedy 41 lat). Wówczas Tiger Lily adoptował były mąż Pauli Yates - muzyk Bob Geldof.

Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof (bo tak teraz brzmi jej pełne nazwisko) mieszka w australijskim Perth. Jej partnerem od trzech lat jest muzyk Nicholas Allbrook, były członek zespołu Tame Impala, obecny - psychodelicznej grupy rockowej Pond oraz duetu Allbrook/Avery.

Bono przyczynił się do wydania pośmiertnej solowej płyty Hutchence’a, zatytułowanej po prostu "Michael Hutchence". Ukazała się ona w 1999 roku i zawiera m.in. duet byłych przyjaciół: "Slide Away".

