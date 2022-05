U2 to irlandzki zespół rockowy, powstały w 1976 roku. Grupa ma na koncie 15 płyt i niezliczoną liczbę znanych na całym świecie przebojów.

W listopadzie 2021 gitarzysta U2, The Edge, ujawnił, że zespół pracuje nad nowym albumem. Informacja ta pojawiła się chwilę po tym, jak grupa opublikowała utwór "Your Song Saved My Life" ( sprawdź! ), który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu animowanego "Sing 2". Jest to pierwszy nowy materiał U2 od dwóch lat.

Ostatni studyjny album U2 "Songs Of Experience", ukazał się w 2017 roku.

Bono (U2) wystąpił w kijowskim metrze

Bono, wokalista grupy, znany jest ze swoich z wielu aktywności politycznych i społecznych.

Gwiazdor wystąpił na ukraińskiej stacji metra Chreszczatyk. Towarzyszyli mu muzycy ukraińskiej grupy Antytila.

Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie członkowie zespołu postanowili zamienić gitary na karabiny i ruszyć na front.

"Kiedy mój kraj znajduje się w niebezpieczeństwie, muszę go chronić, tak jak staram się chronić przyszłość swoich dzieci i żony. To mój obowiązek" - wyznał niedawno w rozmowie z BBC frontman zespołu Antytila, Taras Topolia.

Grupa wydała niedawno utwór wspólnie z Edem Sheranem, piosenkę "2step".

Teledysk do piosenki w reżyserii Mityi Szmuraka został nakręcony w Kijowie oraz na terenie północno-wschodniej Ukrainy.

"Dostaliśmy propozycję napisania drugiej zwrotki i drugiego refrenu. Było to dla nas duże wyróżnienie, więc oczywiście się zgodziliśmy. W tym czasie na obrzeżach Kijowa rozgrywał się prawdziwy dramat. Chociaż byliśmy zaangażowani w działania wojskowe, zrozumieliśmy, że bardzo ważne jest, abyśmy jako artyści wciąż tworzyli. Musieliśmy więc znaleźć inspirację i siłę do tworzenia muzyki w tych strasznych okolicznościach" - powiedział Topolia.

